Базы отдыха Тюмени: 5 идеальных вариантов для выходных

Лето на пороге, погода начинает радовать, а значит пора провести ревизию турбаз в окрестностях города, ведь просвети теплые выходные на воздухе всегда приятно. «ФедералПресс» составил топ-5 баз отдыха в пригороде Тюмени.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Лучшие места для отдыха на природе всегда – с выходом к воде. И один из лучших вариантов в Тюмени – это «Боровое». Два озера с нежным песочком, прекрасный сосновый бор, обособленно стоящие домики, которые можно взять в аренду, мангалы – чем не капитальная основа для отличного уикенда. Въезд сюда стоит 500 рублей с автомобиля, вход на своих двоих обойдется в 200 рублей. Аренда беседок стоит 5 тысяч, а домиков – 10 тысяч рублей.

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Иная направленность у базы отдыха «Кулига-парк»: здесь будут визжать от восторга дети, поскольку есть веревочный парк, катания на троллее, летний тюбинг. Да и взрослым не придется скучать: имеется прокат велосипедов, электросамокатов и прочей техники, роликов, волейбольное и баскетбольное поля. А также много всего для отдыха на воде – от досок до лодок. И пейнтбол. Вход стоит 250 рублей для взрослых. Детям и пенсионерам скидки.

Релаксировать в Тюмени принято на «Верхнем бору». В идеале – накупавшись в реке, а после – в горячем источнике. Цены здесь выше средних по городу, но публику это не останавливает: по выходным парковка забита под завязку, а про пляж даже не стоит упоминать. За вход на базу отдыха придется заплатить до 360 рублей с одного человека. И до полутора тысяч будет стоить посещение источников.

Для более спокойного и размеренного отдыха выбираем базу «Гнездо». Это весьма нетривиальное местечко понравится любителям тишины и комфорта. Особенность базы в том, что в ней каждая локация как декорация для съемки: даже местечко для посиделок у огня оформлено необычно, что уж говорить о домиках, которые можно взять в аренду. Вход для взрослых стоит 300 рублей, аренда домика – от 6 тысяч (цены очень разные в зависимости от конкретного объекта, они не типовые все же).

Хороший вариант для семейных выходных – база «Морелеса» на берегу озера Ипкуль. Хотя называть базой отдыха это место, наверное, не совсем верно: оно принадлежит к модному сегодня типу объектов – глэмпингу. Здесь хорошо рыбачить, гулять, дышать, творить, словом, заниматься всем чем угодно, забыв о гаджетах и проблемах города. Единение с природой – такова концепция. Аренда глэмпа будет стоить от 8 500 рублей.