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1 час назад

Где в Крыму в этом году будет больше всего пляжей

Парламентская газета

Своим городским статусом Алушта обязана последнему российскому императору Николаю II. Она получила звание так называемого безуездного города высочайшим повелением от 31 мая 1902 года. У Николая к Алуште было особое отношение. Здесь на даче «Голубка» 10 октября 1894 года тогда еще наследник престола встретил свою невесту Алису Гессенскую, будущую Александру Федоровну, — об этом событии напоминает мемориальная доска на здании.

Где в Крыму в этом году будет больше всего пляжей
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

От Юстиниана до Сталина

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«Сто двадцать лет назад Алушта получила городской статус, но ее история насчитывает не одно тысячелетие, — рассказал «Парламентской газете» депутат Государственной Думы от Крыма Алексей Черняк, в избирательный округ которого входит этот город. — Первые упоминания о крепости Алустон относятся к VI веку нашей эры. Ее построил на южном берегу Тавриды византийский император Юстиниан I».

Трактат «О постройках» историка Прокопия Кесарийского содержит рассказ об этих укреплениях: «Сверх того, что касается городов Боспора и Херсонеса (современные Керчь и Севастополь. — Прим. ред.), Юстиниан воздвиг там и два укрепления, так называемые Алуста и Горзувиты». Горзувиты — это нынешний Гурзуф.

Вскоре после обретения городского статуса, в 1906 году, Алушта насчитывала пять тысяч жителей и была связана регулярным сообщением с Симферополем и Ялтой. Развитию способствовал благотворный климат. Как заметил знаменитый русский врач и исследователь Южного берега Крыма Сергей Боткин, «Алушта здоровее Ялты, там во время летней жары воздух непрерывно обновляется тягою через горные проходы по сторонам Чатыдага».

К началу революции в городе имелись благоустроенные ванные заведения, четыре гостиницы, сдавались комнаты на постоялых дворах и в кофейнях.

Однако настоящий курортный бум пришелся на советские годы. Как бы в противовес аристократической, имперской Ялте Алушта развивалась как демократический курорт для простых людей. При СССР в городе построили здравницы всесоюзного значения, детские пионерские лагеря, олимпийскую спортивную базу «Спартак». В рекордном 1972 году в Алуште, население которой составляло около 30 тысяч, отдохнуло свыше миллиона человек.

Кстати, в 1945 году в той самой «Голубке» на полтора часа остановился по пути из Симферополя в Ялту, на Конференцию глав государств-победительниц во Второй мировой войне, другой правитель России — Иосиф Сталин.

От Приветного до Партенина

Юбилей Алушты — отличный повод, чтобы открыть курортный сезон.

«Пока авиарейсы приостановлены, добраться сюда можно железной дорогой — поезда в Крым идут по семнадцати направлениям, а также автотранспортом, — рассказал Черняк. — Приехать есть ради чего. В Алуште в этом году планируется к открытию самое большое количество пляжей в Крыму — 90. А на центральной набережной впервые за долгие годы проводят масштабный ремонт. К сожалению, его не успеют завершить ко Дню города, сроки затянулись из-за проблем с ливневой канализацией и работ по замене сетей, открыть новую набережную планируют к концу июня».

После воссоединения Крыма с Россией город заметно преобразился, рассказал парламентарий. Шалманы, процветавшие еще 10-15 лет назад, остались в прошлом. Отремонтированы многие дороги, оборудованы удобные пешеходные зоны, а также остановочные комплексы, проведена реконструкция территорий во дворах и общественных пространствах, установлены детские и спортивные площадки.

«Посетить Алушту стоит не только из-за ее великолепных пляжей и лечебного воздуха, но и из-за многочисленных достопримечательностей, находящихся и в самом городе, и в так называемой Большой Алуште, включая Партенит, Малый Маяк, Утес, Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье и Приветное, — сказал депутат. — Это и древняя крепость Алустон, и дача купца Стахеева, Космо-Дамиановский монастырь, Приморский парк, гора Демерджи, Долина привидений, водопад Джур-Джур, храм-маяк в Малореченском, каменные грибы в Сатере и многое-многое другое».

Паркур и фейерверк

Несмотря на то что, согласно указу Николая II, Алушта получила статус города 31 мая, отмечать ее 120-летний юбилей начнут на несколько дней раньше. 26 и 27 мая на Орлиной горе в мемориальном доме-музее писателя Сергея Сергеева-Ценского пройдет праздник «Белая сирень», приуроченный одновременно к 60-летию этого учреждения.

28 мая в 18:00 жителей и гостей города ждут на стадионе «Крымский» на праздничную программу «Живи и процветай, моя Алушта!», а в 22:00 над городом прогремит фейерверк.

29 мая в крепости Алустон можно посмотреть на рыцарские бои реконструкторов эпохи Юстиниана I и пройти по новому туристическому маршруту «Слияние эпох алуштинской долины» (старт в 12:00 от крепости). В Приморском парке откроется выставка арт-объектов «Цветочная фантазия» и будет играть камерный оркестр «Виртуозы Партенита». А в 18:00 состоится праздничный концерт на стадионе «Крымский».

31 мая — открытие выставки краеведческого музея «По страницам летописей Алушты», спортивная гонка-квест «Битва героев», фестиваль уличных видов спорта: скейт, брейк-данс, паркур, силовое шоу «Богатыри Тавриды», файер-шоу и многое другое.

Идеи «Парламентской газеты»

Наше издание предлагает свои, обычные и не совсем, способы отметить 120-летие Алушты.

Пляжникам: открыть купальный сезон. Прохладно, но не смертельно. По прогнозам метеорологов, 31 мая температура воздуха в Алуште составит 24 градуса, а морской воды — 16 градусов.

Богомольцам и туристам: посетить Крымский национальный парк. Там, в зависимости от интересов и настроения, можно отправиться в знаменитый Космо-Дамиановский монастырь или взобраться на высочайшую вершину Крыма — гору Роман-Кош высотой 1545 метров.

Любителям загадок истории: безуспешно, но с приключениями попытаться отыскать на Аю-Даге легендарный храм Девы или просто полюбоваться видами Медведь-горы.

Поклонникам кино: найти в Долине привидений камень Натальи Варлей и сплясать на нем твист, распевая про медведей, которые трутся спиной о земную ось.

Любителям литературы: перечитать «Солнце мертвых» Ивана Шмелева. Чтение, правда, непраздничное, тяжелое, но это, пожалуй, главная книга Алушты и одна из главных книг о Гражданской войне в России. Заодно можно посетить Дом-музей писателя.

Фанатам истории: посетить Кутузовский фонтан, на месте которого в 1774 году в бою с турецким десантом был тяжело ранен будущий победитель Наполеона.

Романтикам и садоводам: побывать в парке садово-паркового искусства санатория «Айвазовское» в Партените, где разбиты пейзажный английский, итальянский, японский, террасный и другие сады.

Ну и в заключение, без упоминания торговых марок: за процветание Алушты можно выпить сразу несколько видов замечательного крымского вина, в названии которых упоминается этот город.

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