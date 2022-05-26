Где в Крыму в этом году будет больше всего пляжей

Своим городским статусом Алушта обязана последнему российскому императору Николаю II. Она получила звание так называемого безуездного города высочайшим повелением от 31 мая 1902 года. У Николая к Алуште было особое отношение. Здесь на даче «Голубка» 10 октября 1894 года тогда еще наследник престола встретил свою невесту Алису Гессенскую, будущую Александру Федоровну, — об этом событии напоминает мемориальная доска на здании.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

От Юстиниана до Сталина

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«Сто двадцать лет назад Алушта получила городской статус, но ее история насчитывает не одно тысячелетие, — рассказал «Парламентской газете» депутат Государственной Думы от Крыма Алексей Черняк, в избирательный округ которого входит этот город. — Первые упоминания о крепости Алустон относятся к VI веку нашей эры. Ее построил на южном берегу Тавриды византийский император Юстиниан I».

Трактат «О постройках» историка Прокопия Кесарийского содержит рассказ об этих укреплениях: «Сверх того, что касается городов Боспора и Херсонеса (современные Керчь и Севастополь. — Прим. ред.), Юстиниан воздвиг там и два укрепления, так называемые Алуста и Горзувиты». Горзувиты — это нынешний Гурзуф.

Вскоре после обретения городского статуса, в 1906 году, Алушта насчитывала пять тысяч жителей и была связана регулярным сообщением с Симферополем и Ялтой. Развитию способствовал благотворный климат. Как заметил знаменитый русский врач и исследователь Южного берега Крыма Сергей Боткин, «Алушта здоровее Ялты, там во время летней жары воздух непрерывно обновляется тягою через горные проходы по сторонам Чатыдага».

К началу революции в городе имелись благоустроенные ванные заведения, четыре гостиницы, сдавались комнаты на постоялых дворах и в кофейнях.

Однако настоящий курортный бум пришелся на советские годы. Как бы в противовес аристократической, имперской Ялте Алушта развивалась как демократический курорт для простых людей. При СССР в городе построили здравницы всесоюзного значения, детские пионерские лагеря, олимпийскую спортивную базу «Спартак». В рекордном 1972 году в Алуште, население которой составляло около 30 тысяч, отдохнуло свыше миллиона человек.

Кстати, в 1945 году в той самой «Голубке» на полтора часа остановился по пути из Симферополя в Ялту, на Конференцию глав государств-победительниц во Второй мировой войне, другой правитель России — Иосиф Сталин.

От Приветного до Партенина

Юбилей Алушты — отличный повод, чтобы открыть курортный сезон.

«Пока авиарейсы приостановлены, добраться сюда можно железной дорогой — поезда в Крым идут по семнадцати направлениям, а также автотранспортом, — рассказал Черняк. — Приехать есть ради чего. В Алуште в этом году планируется к открытию самое большое количество пляжей в Крыму — 90. А на центральной набережной впервые за долгие годы проводят масштабный ремонт. К сожалению, его не успеют завершить ко Дню города, сроки затянулись из-за проблем с ливневой канализацией и работ по замене сетей, открыть новую набережную планируют к концу июня».

После воссоединения Крыма с Россией город заметно преобразился, рассказал парламентарий. Шалманы, процветавшие еще 10-15 лет назад, остались в прошлом. Отремонтированы многие дороги, оборудованы удобные пешеходные зоны, а также остановочные комплексы, проведена реконструкция территорий во дворах и общественных пространствах, установлены детские и спортивные площадки.

«Посетить Алушту стоит не только из-за ее великолепных пляжей и лечебного воздуха, но и из-за многочисленных достопримечательностей, находящихся и в самом городе, и в так называемой Большой Алуште, включая Партенит, Малый Маяк, Утес, Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье и Приветное, — сказал депутат. — Это и древняя крепость Алустон, и дача купца Стахеева, Космо-Дамиановский монастырь, Приморский парк, гора Демерджи, Долина привидений, водопад Джур-Джур, храм-маяк в Малореченском, каменные грибы в Сатере и многое-многое другое».

Паркур и фейерверк

Несмотря на то что, согласно указу Николая II, Алушта получила статус города 31 мая, отмечать ее 120-летний юбилей начнут на несколько дней раньше. 26 и 27 мая на Орлиной горе в мемориальном доме-музее писателя Сергея Сергеева-Ценского пройдет праздник «Белая сирень», приуроченный одновременно к 60-летию этого учреждения.

28 мая в 18:00 жителей и гостей города ждут на стадионе «Крымский» на праздничную программу «Живи и процветай, моя Алушта!», а в 22:00 над городом прогремит фейерверк.

29 мая в крепости Алустон можно посмотреть на рыцарские бои реконструкторов эпохи Юстиниана I и пройти по новому туристическому маршруту «Слияние эпох алуштинской долины» (старт в 12:00 от крепости). В Приморском парке откроется выставка арт-объектов «Цветочная фантазия» и будет играть камерный оркестр «Виртуозы Партенита». А в 18:00 состоится праздничный концерт на стадионе «Крымский».

31 мая — открытие выставки краеведческого музея «По страницам летописей Алушты», спортивная гонка-квест «Битва героев», фестиваль уличных видов спорта: скейт, брейк-данс, паркур, силовое шоу «Богатыри Тавриды», файер-шоу и многое другое.

Идеи «Парламентской газеты»

Наше издание предлагает свои, обычные и не совсем, способы отметить 120-летие Алушты.

Пляжникам: открыть купальный сезон. Прохладно, но не смертельно. По прогнозам метеорологов, 31 мая температура воздуха в Алуште составит 24 градуса, а морской воды — 16 градусов.

Богомольцам и туристам: посетить Крымский национальный парк. Там, в зависимости от интересов и настроения, можно отправиться в знаменитый Космо-Дамиановский монастырь или взобраться на высочайшую вершину Крыма — гору Роман-Кош высотой 1545 метров.

Любителям загадок истории: безуспешно, но с приключениями попытаться отыскать на Аю-Даге легендарный храм Девы или просто полюбоваться видами Медведь-горы.

Поклонникам кино: найти в Долине привидений камень Натальи Варлей и сплясать на нем твист, распевая про медведей, которые трутся спиной о земную ось.

Любителям литературы: перечитать «Солнце мертвых» Ивана Шмелева. Чтение, правда, непраздничное, тяжелое, но это, пожалуй, главная книга Алушты и одна из главных книг о Гражданской войне в России. Заодно можно посетить Дом-музей писателя.

Фанатам истории: посетить Кутузовский фонтан, на месте которого в 1774 году в бою с турецким десантом был тяжело ранен будущий победитель Наполеона.

Романтикам и садоводам: побывать в парке садово-паркового искусства санатория «Айвазовское» в Партените, где разбиты пейзажный английский, итальянский, японский, террасный и другие сады.