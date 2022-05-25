Куда бесплатно сходить в Москве

В столице России много удивительных мест. В сегодняшней подборке “Рамблера” вы найдете те, которые можно посетить бесплатно. Потратиться придется разве что на проезд.

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Центр современного искусства “Винзавод”

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Адрес:4-й Сыромятнический переулок,

На территории бывшего завода круглый год проводятся выставки, в том числе бесплатные. Изучайте афишу “Винзавода” на сайте центра и смело отправляйтесь знакомиться с объектами современного искусства. Кто знает, может быть, этот культпоход заронит в вашем сердце любовь к минимализму или стрит-арту?

Павильоны ВДНХ

Адрес: пр-кт Мира, 119

ВДНХ – это не только огромный красивый парк с живописными аллеями, очаровательными фонтанами и памятниками архитектуры. На его территории есть несколько любопытных павильонов, посетить которые можно бесплатно.

Например, в павильоне “Книги” можно в уютной обстановке читать или работать, используя пространство как коворкинг; в “Пчеловодстве” – узнать больше о жизни пчел. Записаться на экскурсию и увидеть своими глазами интерактивные цветочные инсталляции – за этим идут в павильон “Цветоводство”.

Одна из новинок ВДНХ – павильон “Макет Москвы”. Здесь можно зрительно прогуляться по всей столице, не выходя из здания. Каждый час с 11:00 до 19:00 в павильоне проводится светотехническое шоу.

В павильоне “Умный город” можно в интерактивном формате узнать больше о Москве и ее жителях.

Кинотеатр “Иллюзион”

Адрес: Котельническая наб., 1/15

Посмотреть ретро-фильмы, архивное и документальное кино из хранилища Госфильмофонда можно в одном из старейших московских кинотеатров. Что еще удивительно: он находится в историческом здании — высотке на Котельнической набережной. Актуальное расписание бесплатных киносеансов есть на сайте кинотеатра. Для их посещения потребуется регистрация.

Двор Музея современного искусства

Адрес: Петровка, 25

Во дворе филиала музея на Петровке вы найдете галерею из удивительных скульптур. Автором большинства из них является знаменитый художник и скульптор-монументалист Зураб Церетели. Здесь нашлось место и для гротескных образов, таких, над чьей загадкой хочется ломать голову снова и снова; так и для образов русских знаменитостей – Владимира Высоцкого, Дмитрия Шостаковича, Казимира Малевича и другие экспонаты.

Крутицкое подворье

Адрес: Крутицкая, 17/4