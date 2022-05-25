5 лучших пляжей под Калининградом

Чаще всего туристы, приезжая в Калининградскую область, отправляются на пляжи Светлогорска, Зеленоградска, Балтийска, Куршской косы. Но в этом регионе есть еще несколько достойных мест, чтобы насладиться морем и солнышком. О них и расскажет “Рамблер”.

Фото: Fess-dew/wikimedia.org Fess-dew/wikimedia.org

Донское

Этот пляж считается самым удивительным. Время в пути из Калининграда – один час 40 минут, если вы едете на автобусе. Несмотря на то, что о нем пишут мало, этот пляж достоин вашего внимания. К песчаной береговой линии ведет немного размытый спуск с железной лестницей. Людей на пляже, как правило, немного, хотя он находится всего в 52 километрах от Калининграда.

Янтарный

Добраться до поселка Янтарный, именем которого назван этот пляж, также можно меньше, чем за два часа. Он считается лучшим в области: белоснежный песок, пологий вход в воду, шезлонги, инфраструктура. Этот пляж отмечен знаком “Голубой флаг”, как самый чистый и комфортный для отдыха.

Отрадное

Поселок-курорт Отрадное расположен на берегу Балтийского моря. В среднем час и десять минут занимает дорога до пляжа от Калининграда. Идя по тропинкам в живописном лесу, вы выйдете к Отрадному. Пляж этот не такой широкий, как Янтарный, но тоже достоин внимания туристов, хотя инфраструктура здесь минимальна.

Пляж Филина

Это место находится в 62 километрах от Калининграда. Находясь на пляже, вы увидите мыс Таран с действующим маяком – самым западным в России. Уединенный песчаный пляж длиной четыре километра пока мало популярен у туристов. Во-первых, здесь более каменистое дно. Во-вторых – серьезное течение. Поэтому для отдыха с маленькими детьми лучше выбрать другой пляж.

Пляж в Пионерском