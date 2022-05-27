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1 час назад

Эксперты назвали самые популярные направления для фитнес-туров по России

Вечерняя Москваиещё 1

Специалисты перечислили самые востребованные направления для фитнес-туров по России летом 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса Tvil.ru.

Названы самые популярные направления для фитнес-туров по России
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Там отметили, что многие люди выбирают такие места для отдыха, где можно много ходить по горам и гулять.

Так, список спортивных курортов возглавляют Алупка, Лоо и Пятигорск. Также в перечень вошли Владикавказ и Дербент. В пресс-службе сервиса уточнили, что эти направления являются самыми доступными для туристов с финансовой точки зрения. При этом больше всего средств россиянам придется потратить на фитнес-тур в Сортавалу, передает РИА Новости.

Недавно руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Усманский рассказал, где и когда российские туристы могут насладиться спокойным отдыхом. Он отметил, что наибольшая загрузка в Краснодарском крае бывает в июле и в августе. При этом, если отдыхать на курортах в этом регионе в мае, июне и сентябре, обстановка будет более спокойной. По словам Усманского, туристам также стоит рассмотреть в качестве места для проведения отпуска Москву и Санкт-Петербург.

Отдых в России,Российский союз туриндустрии,
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