Названы самые популярные направления для фитнес-туров по России

Специалисты перечислили самые востребованные направления для фитнес-туров по России летом 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса Tvil.ru.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Там отметили, что многие люди выбирают такие места для отдыха, где можно много ходить по горам и гулять.

Так, список спортивных курортов возглавляют Алупка, Лоо и Пятигорск. Также в перечень вошли Владикавказ и Дербент. В пресс-службе сервиса уточнили, что эти направления являются самыми доступными для туристов с финансовой точки зрения. При этом больше всего средств россиянам придется потратить на фитнес-тур в Сортавалу, передает РИА Новости.