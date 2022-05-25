Куда поехать в России летом и во сколько обойдется путевка

Путешественников из Московского региона ждут отели и здравницы по всей России. Какие города будут самыми популярными у туристов в этом сезоне и во сколько обойдется отдых на неделю для семьи из четырех человек, выяснила обозреватель РИАМО.

Фото: В Подмосковье В Подмосковье

Куда едут россияне

Видео дня

В этом году в связи с закрытием границ туристы продолжают, как и во время пандемии коронавируса, путешествовать по России. По данным Bronevik.com, наиболее популярным городом для туризма в летний период станет Санкт-Петербург. На данный момент на счет культурной столицы приходится 14,89% от общего числа бронирований. Еще востребованное популярное направление – Казань.

«Казань пользуется популярностью из сезона в сезон. Город уникален своей универсальностью для туристов, и приток ожидается на середине лета, а количество бронирований продолжает расти»,

– рассказывает исполнительный директор национальной системы бронирования Bronevik.com Марина Гончаренко.

Удивительно, но популярные ранее направления отечественного туризма Сочи и Адлер немного сдали позиции. Курорты будут встречать гостей на протяжении всего пляжного сезона. Особенно востребованы города будут 1-10 июня, прогнозирует Гончаренко. Но, как показывает практика, спрос будет только повышаться.

«Самыми загруженным периодом летом 2022 года, по нашим данным, станут даты с 7 по 14 июня. Выбор этих дат связан с акцией от Ростуризма, которая предлагает кешбэк 20% при оплате поездки картой «Мир»,

– добавляет эксперт.

По данным российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, семья из четырех человек тратит на отдых в этом году до 30 тысяч рублей за недельный отпуск. При этом средняя стоимость ночи увеличилась на 12% относительно 2020 года.

«Российские семьи в этом году стали чаще выбирать такие города, как Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Москва, Гагра, Кисловодск, Калининград, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Нижний Новгород. Здесь потратить на летний отдых можно от 2,7 до 4 тысяч рублей в сутки»,

– говорит директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова.

Крымский полуостров

Несмотря на приостановление авиасообщения с Крымом, курорты республики ждут гостей и предлагают вполне адекватные цены на отдых. Так, по данным туроператора «Алеан», недельный отдых (шесть ночей) в туристическом оздоровительном комплексе в Бахчисарайском районе в июне обойдется для семьи из двух взрослых и двух детей в 66 125 рублей. В стоимость входят проживание, трехразовое питание по системе «шведский стол», пользование бассейном и пляжем, спортплощадками, детской комнатой, анимация. Также отдельно придется оплатить дорогу.

Санаторий «Славутич» в Алуште предлагает такой же пакет за 78 624 рубля. В стоимость входит проживание, трехразовое питание по системе «шведский стол» в общем зале, лечение по программе «Оздоровление», пользование к бассейну.

Двухкомнатный люкс в санатории «Ай-Петри» в Ялте для семьи на шесть ночей стартует от 52 025 рублей. В стоимость входит трехразовое питание и оздоровительные услуги.

В санаторном комплексе «Дюльбер» в Кореизе отдых на семью в июне начинается от 57 928 рублей. В стоимость путевки на шесть ночей включены трехразовое питание и оздоровительные услуги.

Санаторий «Гурзуфский» предлагает отдых на семью на шесть ночей за 53 252 рублей с трехразовым питанием по заказному меню и базовым лечением по одному из профилей санатория.

В связи с временным прекращением авиасообщения спрос на ж/д билеты в Крым резко вырос. На некоторые даты в июне еще можно найти места: рейсы Москва – Симферополь за 5 086 рублей (одно место). На август билетов еще достаточно. Цены стартуют от 3 238 за плацкарт и 8387 за купе.

Впрочем, добраться до Крыма можно и с помощью перевозчиков. На сервисе по поиску попутчиков «Едем.рф» поездка на автомобиле от Москвы до Симферополя обойдется в среднем в 5 тысяч рублей за билет.

Краснодарский край

Хостел «Чешский Дом» в Адлере предлагает бюджетно отдохнуть семье из четырех человек. По данным Tvil.ru, номер за шесть ночей здесь обойдется всего в 18 тысяч рублей. Правда, питание не входит в стоимость. Гостиничный комплекс «Престиж» в этом же городе обойдется в 82 тысячи рублей, питание также не входит в стоимость.

В Сочи, по данным туроператора «Алеан», стоимость шести ночей в городе-отеле «Бархатные сезоны» с полным питанием на четверых составит 70 тысяч рублей. Полупансион (завтрак и обед) стоит дешевле – 58 тысяч рублей.

Цены на путевки указаны без перелета. Стоимость авиабилетов Москва – Сочи в июне стартует от 4 тысяч рублей.Еще один вариант – отдых в отеле «Таис» в Туапсе. Туроператор Coral Travel предлагает путевку с полным пансионом и перелетом для семьи из четырех человек. Цены в июне стартуют от 88 тысяч рублей.

Необычные направления

Эксперты Bronevik.com назвали самые необычные пляжи России. В лидеры топа попала Камчатка с ее знаменитым Халактырским пляжем. Главной особенностью этого места является черный вулканический песок, образовавшийся в ходе расщепления лавы. Местные говорят, что благодаря большому содержанию минералов он обладает целебными свойствами. По данным туроператора «Алеан», недельный отдых в гостинице «Аврора» в Камчатском крае обойдется с перелетом семье из четырех человек в 181 тысячу рублей.

Любителям экзотики стоит обратить внимание на Стеклянную бухту во Владивостоке. Как отмечают эксперты Bronevik.com, этот пляж удивляет туристов именно своим «песком». Говорят, что раньше поблизости находилось место, куда жители сбрасывали хрупкие отходы, в частности, посуду, стекло и кафель. Теперь же замусоренный берег превратился в настоящее чудо: вместо привычного желто-оранжевого песка он усеян разноцветными переливающимися камнями, осколками обкатанного водой стекла и даже кусочками керамических изделий. По данным туроператора, стоимость недельного размещения в «Новотеле Владивосток» без питания начинается от 40 тысяч рублей. Цены на авиабилеты стартуют от 14 тысяч рублей.

Туры в Приморский край в этом сезоне запускает и туроператор FUN&SUN (бывший «TUI Россия»). Стоимость путевки во Владивосток на восемь дней / семь ночей составит от 48 тысяч рублей за человека. Она включает чартерный перелет, проживание, трансферы и экскурсии по программе, то есть полный туристический пакет под ключ.

Еще один участник экзотического рейтинга – Калининград с его Янтарным пляжем. Его территория оборудована для купания, прогулок и комфортного времяпровождения. Пляж уже дважды получал международную награду «Голубой флаг» за высокие стандарты качества воды и безопасного отдыха. Четырехместный эконом-номер здесь можно забронировать на неделю минимум за 20 тысяч рублей. В стоимость не входят питание и перелет.«Алеан» предлагает туры в Калининград без питания, но с перелетом в районе 55 тысяч рублей на четверых. Проживание – в апартаментах Crown39.

Курс на экономию Президент Ассоциации по защите прав и интересов владельцев продуктов таймшер и участников таймшер-индустрии «Рустайм» Олег Безродный отмечает значительный (от 61 до 187%) прирост продаж для неорганизованного туризма, в частности, экипировки для самостоятельных походов.

«Очевидно, что туристы предпочитают экономить, вынужденно меняя стиль отдыха и размещения. Интересно, что средние траты на одно гостиничное размещение сократились и составили 3 945 рублей, что на 9,4% меньше, чем годом ранее»,

– уточняет эксперт.