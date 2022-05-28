Почему все так любят Краснодар и что там посмотреть

"Парк восхитителен без всяких оговорок. Большой, чистый, аккуратный и гармоничный. Плавные и округлые линии дорожек, отсутствие заборов, уродливых киосков и аттракционов, разнообразие видов деревьев и кустов (все аккуратно подстрижены), большие площади, сухие и обычные фонтаны, прудики в стиле "зайти в воду по щиколотку", арт-объекты, беседки из кустов, холмы из кусов с прудиком в центре, амфитеатры, детские площадки для детей разных лет, скейт-парк, живые изгороди из плюща и многое другое. Мой фаворит - аллея из ив, окаймленная прудом-полумесяцем. Умиляют красивые и необычные чехлы для тропических растений на период зимы и хорошо уложенная плитка. Даже обычный газон и тот хорош и красив. И даже просто на карте парк смотрится красиво. И да, он красив в любое время года, в том числе ночью, когда на сцену выходит подсветка. Вход бесплатный, передвигаться можно лишь пешком. Из минусов - небольшое количество тени + находится в удалении от центра города.", — делятся впечатлениями туристы.