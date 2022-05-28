Почему все так любят Краснодар и что там посмотреть

За последние годы количество россиян, переехавших на ПМЖ в Краснодар сильно увеличилось. Многие, кто посетил город однажды, рассказывают, что это одно из самых комфортных мест в для жизни в стране. Кто-то даже называет город южной версией Москвы. О том, что особенного в Краснодаре и что там посмотреть, в материале "Рамблера".
Краснодар — современный деловой и культурный центр Краснодарского края. В городе в 2021 году насчитывалось более миллиона жителей и 134 национальности — от того здесь особенно интересно — кавказское гостеприимство смешалось с вполне европейским современным мегаполисом.
Теплый комфортный климат, зеленые пешеходные улицы, парки и многообразие ресторанов — для отдыха здесь есть все, кроме моря. Но и до моря всего шесть часов дороги.
Самая популярная и красивая улица города — Красная. Широкая улица усыпанная милыми кафе, магазинами и ресторанами. По праздникам и выходные улица становится пешеходной.
"Какой бы не была ваша цель визита в Краснодар, обязательно прогуляйтесь по улице Красной - центральной улице города. Здесь много старинных зданий, магазинов, кафе и т.д. Но её главная изюминка - это прогулочная аллея посередине, где много зелени, памятников и статуй, зон отдыха. Это очень живописная и романтичная аллея, прогулка по ней доставит вам удовольствие, позволит сделать незабываемые памятные фото";
"Улица Красная центральная магистраль Краснодара, часть которой с вечера пятницы по вечер воскресенья превращается в пешеходную улицу. Все главные события в городе связаны именно с ней. Не совершить прогулку по Красной равносильно тому, что не видеть Краснодар. Подавляющая часть достопримечательностей города находятся именно на ней или рядом с ней. Улица Красная-это история города с дореволюционных времен и до наших дней. Складывается впечатление, что она переживает сейчас не лучшие времена: ряд помещений на ней пустуют, сдаются в аренду", — рассказывают туристы на портале tripadvisor.ru.
От любого человека, который хоть раз бывал в Краснодаре, вы совершенно точно услышите о парке Галицкого. И скорее всего, это будут восторженные отзывы. Городской парк площадью в 22,7 га, построенный на средства предпринимателя Сергея Галицкого и открытый в 2017 году. Парк называют одним из лучших в Европе. В 2019 году парк Галицкого назван лучшим парком в номинации Eurasian Park Awards и удостоен международной урбанистической премии International Large Urban Parks Awards.
Парк отличается от большинства российских парков — современное пространство с арт-объектами, скульптурами, водным лабиринтом, веревочным парком, скейт-парком, скалодромом амфитеатром, кафе и ресторанами.
"В восторге!
Давно мечтала увидеть парк о котором так много говорят!
Попала на майские праздники! Погода не радовала, но даже под дождём я получила массу удовольствия!
Удивила чистота в парке. Даже наблюдая как пересаживают деревья-земля была сложена аккуратно на фанерку, не на газон, не рядом. Очень много персонала который занят делом.
Задумка парка восхищает! Красота неимоверная!
Обязательно посетите и не секунды не пожалеете...";
"Парк восхитителен без всяких оговорок. Большой, чистый, аккуратный и гармоничный. Плавные и округлые линии дорожек, отсутствие заборов, уродливых киосков и аттракционов, разнообразие видов деревьев и кустов (все аккуратно подстрижены), большие площади, сухие и обычные фонтаны, прудики в стиле "зайти в воду по щиколотку", арт-объекты, беседки из кустов, холмы из кусов с прудиком в центре, амфитеатры, детские площадки для детей разных лет, скейт-парк, живые изгороди из плюща и многое другое. Мой фаворит - аллея из ив, окаймленная прудом-полумесяцем. Умиляют красивые и необычные чехлы для тропических растений на период зимы и хорошо уложенная плитка. Даже обычный газон и тот хорош и красив. И даже просто на карте парк смотрится красиво. И да, он красив в любое время года, в том числе ночью, когда на сцену выходит подсветка. Вход бесплатный, передвигаться можно лишь пешком. Из минусов - небольшое количество тени + находится в удалении от центра города.", — делятся впечатлениями туристы.
Многие туристы рассказывают о краснодарском сафари-парке:
"Сафари парк- это зоопарк и динопарк, с интересным дизайном, шикарным оформлением территории. Особенно понравились Китайская и Египетская зоны. Здесь можно отдохнуть, приятно провести время, познакомиться с животными и птицами, сделать красивые фотографии";
"Очень много разных необычных животных. Бегемот, ребята там их два!!! Красавцы! И ещё много много разных зверей и птиц. Парк большой удобный и красивый.";
"Классный сафари-парк, двух взрослых людей привёл в восторг. Ходили примерно 2 часа. Хотели еще попасть на представление с морским котиком, но в среду его нет.
Сам парк поделён на различные страны, это приводит в отдельный восторг. Можно сделать классных фоток...".
*Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.