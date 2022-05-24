Когда начинаются белые ночи в Питере

Белые ночи Петербурга – одна из визитных карточек города. Во время, когда Солнце практически не заходит за горизонт, в Питер приезжают романтики со всей России. «Рамблер» расскажет, когда начинаются белые ночи.
Термином «белые ночи» обозначают сумерки, которые длятся с вечера до утра. В астрономии это время определяют, когда Солнце садится на незначительную глубину за линию горизонта.
Сумерки бывают нескольких типов:
Эффект белых ночей в Санкт-Петербурге связан с тем, что в высоких широтах Солнце приближается к горизонту по пологой траектории. Солнце погружается под горизонт медленно, поэтому полноценная ночь просто не успевает наступить. Но к полноценному полярному дню белые ночи отнести нельзя.
По астрономическим данным белые ночи в Санкт-Петербурге длятся 23 дня — с 10 июня по 2 июля. Так что от года начало и конец белых ночей не зависит.
С 10 июня сумерки наступают в 23:52, а уже в 2 часа начинается рассвет. Официальный период Белых ночей – с 11 июня по 2 июля, хотя фактически в городе и его окрестностях солнце не опускается за горизонт с 26 мая по 16 июля.
Сразу после летнего Солнцестояния проходит фестиваль «Алые Паруса», куда съезжаются выпускники со всей страны. А по Неве плывет бриг «Россия», который ознаменовывает новую и счастливую жизнь для будущих взрослых.
Во время белых ночей город живет другой жизнью. Это время ночных прогулок по Неве, наблюдения за разводом мостов, вечеринок до утра и прогулок из бара в бар по улице Рубинштейна.
Помимо Санкт-Петербурга, белые ночи бывают в Выборге, Петрозаводске, Архангельске, Северодвинске, Сыктывкаре, Ханты-Мансийске, Якутске, Новом Уренгое. Причем в Архангельске период длится 77 дней, а в Санкт-Петербурге всего 23.
Туристы предпочитают Питер, потому что в июне здесь хорошая погода. Вы можете потратить весь день на прогулки по музеям и историческим улицам, а потом до утра ходить по барам и это будет вполне гармонично. Ведь Питер – это город для отдыха и любви.
Белая ночь — это не день, это сумерки, полярный день — это во всех смыслах день, который длится до 23,5 часов. Полярный день на Северном полюсе длится в период с 19 марта по 25 сентября, на Южном – с 21 сентября по 23 марта.
Увидеть полярный день можно в таких странах, как Норвегия, Канада, Финляндия, Швеция и Россия (Апатиты, Воркута, Норильск, Кировск, Мурманск и др.)
Существует и полярная ночь, когда Солнце не показывается из-за горизонта более суток. Ее продолжительность на Южной части Земли больше, чем на Северной, а в Антарктиде полярная ночь происходит в летний сезон, а не в зимний, и длится полгода.