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1 час назад

Когда начинаются белые ночи в Питере

Даша Краснова

Белые ночи Петербурга – одна из визитных карточек города. Во время, когда Солнце практически не заходит за горизонт, в Питер приезжают романтики со всей России. «Рамблер» расскажет, когда начинаются белые ночи.

Когда начинаются белые ночи в Питере
Фото: unsplashunsplash

Что такое «белые ночи»

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Термином «белые ночи» обозначают сумерки, которые длятся с вечера до утра. В астрономии это время определяют, когда Солнце садится на незначительную глубину за линию горизонта.

Сумерки бывают нескольких типов:

  • Гражданские начинаются со времени захода солнца и продолжающиеся до тех пор, пока оно не погрузится на 6˚ ниже горизонта. Видимость в этот период хорошая, звезд не видно и освещение на улице не требуется, но в Питере его все равно оставляют.
  • Навигационные – когда видны яркие звезды, которые служат ориентиром при определении координат кораблей.
  • Астрономические – начинаются, когда Солнце опускается на 12˚ за линию горизонта. Тогда отчетливо просматриваются все звезды, но присутствует подсветка, являющаяся препятствием при рассматривании туманных объектов.

Эффект белых ночей в Санкт-Петербурге связан с тем, что в высоких широтах Солнце приближается к горизонту по пологой траектории. Солнце погружается под горизонт медленно, поэтому полноценная ночь просто не успевает наступить. Но к полноценному полярному дню белые ночи отнести нельзя.

Когда начинаются белые ночи

По астрономическим данным белые ночи в Санкт-Петербурге длятся 23 дня — с 10 июня по 2 июля. Так что от года начало и конец белых ночей не зависит.

С 10 июня сумерки наступают в 23:52, а уже в 2 часа начинается рассвет. Официальный период Белых ночей – с 11 июня по 2 июля, хотя фактически в городе и его окрестностях солнце не опускается за горизонт с 26 мая по 16 июля.

Сразу после летнего Солнцестояния проходит фестиваль «Алые Паруса», куда съезжаются выпускники со всей страны. А по Неве плывет бриг «Россия», который ознаменовывает новую и счастливую жизнь для будущих взрослых.

Что делать в Питере во время белых ночей 2022

Во время белых ночей город живет другой жизнью. Это время ночных прогулок по Неве, наблюдения за разводом мостов, вечеринок до утра и прогулок из бара в бар по улице Рубинштейна.

  • Самой главной достопримечательностью во время белых ночей становится Дворцовый мост. На город опускается ночь, туристы заполоняют набережные, крыльцо Зимнего дворца, дебаркадеры на Неве, чтобы запечатлеть развод моста.
  • Огромным спросом пользуются водные прогулки. Кто-то берет экскурсию с гидом, кто-то предпочитает приватные путешествия. На вечернем туре можно успеть и посмотреть город, и увидеть развод мостов с воды.
  • Вдоль набережных и на Дворцовой площади уличные музыканты устраивают импровизированные концерты до утра.
  • В Петербурге вы вполне можете устроить себе тур по барам. За одну 5-часовую экскурсию можно получить полное представление об андеграундных заведениях, коктейльных барах, караоке и рок-клубах города. Здесь и правда любят вечеринки.
  • В ночь с 23 на 24 июня 2022 г. гвоздь программы — «Алые паруса». Посещение праздника бесплатное, но попасть в «периметр» могут только выпускники, учителя и их родители. Однако желающие могут наблюдать за парусником с теплохода (стоимость от 4 500 до 7 000 руб. с человека).
  • С мая по июль 2022 г. в Мариинском театре пройдет юбилейный XXX фестиваль «Звезды белых ночей». Он входит в десятку лучших музыкальных событий мира. Так что все желающие могут приобрести билеты на оперу или балет одной из крупнейших сцен страны.

Где бывают белые ночи, кроме Питера

Помимо Санкт-Петербурга, белые ночи бывают в Выборге, Петрозаводске, Архангельске, Северодвинске, Сыктывкаре, Ханты-Мансийске, Якутске, Новом Уренгое. Причем в Архангельске период длится 77 дней, а в Санкт-Петербурге всего 23.

Туристы предпочитают Питер, потому что в июне здесь хорошая погода. Вы можете потратить весь день на прогулки по музеям и историческим улицам, а потом до утра ходить по барам и это будет вполне гармонично. Ведь Питер – это город для отдыха и любви.

Чем отличается белая ночь от полярного дня

Белая ночь — это не день, это сумерки, полярный день — это во всех смыслах день, который длится до 23,5 часов. Полярный день на Северном полюсе длится в период с 19 марта по 25 сентября, на Южном – с 21 сентября по 23 марта.

Увидеть полярный день можно в таких странах, как Норвегия, Канада, Финляндия, Швеция и Россия (Апатиты, Воркута, Норильск, Кировск, Мурманск и др.)

Существует и полярная ночь, когда Солнце не показывается из-за горизонта более суток. Ее продолжительность на Южной части Земли больше, чем на Северной, а в Антарктиде полярная ночь происходит в летний сезон, а не в зимний, и длится полгода.

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