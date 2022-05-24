Когда начинаются белые ночи в Питере

Белые ночи Петербурга – одна из визитных карточек города. Во время, когда Солнце практически не заходит за горизонт, в Питер приезжают романтики со всей России. «Рамблер» расскажет, когда начинаются белые ночи.

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Что такое «белые ночи»

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Термином «белые ночи» обозначают сумерки, которые длятся с вечера до утра. В астрономии это время определяют, когда Солнце садится на незначительную глубину за линию горизонта.

Сумерки бывают нескольких типов:

Гражданские начинаются со времени захода солнца и продолжающиеся до тех пор, пока оно не погрузится на 6˚ ниже горизонта. Видимость в этот период хорошая, звезд не видно и освещение на улице не требуется, но в Питере его все равно оставляют.

Навигационные – когда видны яркие звезды, которые служат ориентиром при определении координат кораблей.

Астрономические – начинаются, когда Солнце опускается на 12˚ за линию горизонта. Тогда отчетливо просматриваются все звезды, но присутствует подсветка, являющаяся препятствием при рассматривании туманных объектов.

Эффект белых ночей в Санкт-Петербурге связан с тем, что в высоких широтах Солнце приближается к горизонту по пологой траектории. Солнце погружается под горизонт медленно, поэтому полноценная ночь просто не успевает наступить. Но к полноценному полярному дню белые ночи отнести нельзя.

Когда начинаются белые ночи

По астрономическим данным белые ночи в Санкт-Петербурге длятся 23 дня — с 10 июня по 2 июля. Так что от года начало и конец белых ночей не зависит.

С 10 июня сумерки наступают в 23:52, а уже в 2 часа начинается рассвет. Официальный период Белых ночей – с 11 июня по 2 июля, хотя фактически в городе и его окрестностях солнце не опускается за горизонт с 26 мая по 16 июля.

Сразу после летнего Солнцестояния проходит фестиваль «Алые Паруса», куда съезжаются выпускники со всей страны. А по Неве плывет бриг «Россия», который ознаменовывает новую и счастливую жизнь для будущих взрослых.

Что делать в Питере во время белых ночей 2022

Во время белых ночей город живет другой жизнью. Это время ночных прогулок по Неве, наблюдения за разводом мостов, вечеринок до утра и прогулок из бара в бар по улице Рубинштейна.

Самой главной достопримечательностью во время белых ночей становится Дворцовый мост. На город опускается ночь, туристы заполоняют набережные, крыльцо Зимнего дворца, дебаркадеры на Неве, чтобы запечатлеть развод моста.

Огромным спросом пользуются водные прогулки. Кто-то берет экскурсию с гидом, кто-то предпочитает приватные путешествия. На вечернем туре можно успеть и посмотреть город, и увидеть развод мостов с воды.

Вдоль набережных и на Дворцовой площади уличные музыканты устраивают импровизированные концерты до утра.

В Петербурге вы вполне можете устроить себе тур по барам. За одну 5-часовую экскурсию можно получить полное представление об андеграундных заведениях, коктейльных барах, караоке и рок-клубах города. Здесь и правда любят вечеринки.

В ночь с 23 на 24 июня 2022 г. гвоздь программы — «Алые паруса». Посещение праздника бесплатное, но попасть в «периметр» могут только выпускники, учителя и их родители. Однако желающие могут наблюдать за парусником с теплохода (стоимость от 4 500 до 7 000 руб. с человека).

С мая по июль 2022 г. в Мариинском театре пройдет юбилейный XXX фестиваль «Звезды белых ночей». Он входит в десятку лучших музыкальных событий мира. Так что все желающие могут приобрести билеты на оперу или балет одной из крупнейших сцен страны.

Где бывают белые ночи, кроме Питера

Помимо Санкт-Петербурга, белые ночи бывают в Выборге, Петрозаводске, Архангельске, Северодвинске, Сыктывкаре, Ханты-Мансийске, Якутске, Новом Уренгое. Причем в Архангельске период длится 77 дней, а в Санкт-Петербурге всего 23.

Туристы предпочитают Питер, потому что в июне здесь хорошая погода. Вы можете потратить весь день на прогулки по музеям и историческим улицам, а потом до утра ходить по барам и это будет вполне гармонично. Ведь Питер – это город для отдыха и любви.

Чем отличается белая ночь от полярного дня

Белая ночь — это не день, это сумерки, полярный день — это во всех смыслах день, который длится до 23,5 часов. Полярный день на Северном полюсе длится в период с 19 марта по 25 сентября, на Южном – с 21 сентября по 23 марта.

Увидеть полярный день можно в таких странах, как Норвегия, Канада, Финляндия, Швеция и Россия (Апатиты, Воркута, Норильск, Кировск, Мурманск и др.)