Самые опасные места для купания в Новосибирске

Мэрия столицы Сибири перечислила места на территории города, запрещенные для купания.
Перечень мест, где плавать опасно для жизни, утвержден постановлением городской администрации. На первом месте — карьер на Юго-Западном жилмассиве. По данным мэрии, этот водоем является самым опасным по числу несчастных случаев, произошедших на водных объектах.
Далее в списке котлован по улице Горской (в районе Старотовой, 1), озеро Медвежье, котлован в районе микрорайона Лесоперевалка и затон Яринский. Замыкает список акватория левого берега в районе микрорайона Лесоперевалка и озеро «Радуга Сибири», пишет НДН.инфо
Необычайно теплый конец мая в 2022 году искушает новосибирцев на пляжный отдых. Но врачи и спасатели непреклонны: вода прогрелась всего до 15-17 градусов, и купаться еще рано.
Необходимо дождаться официального открытия купального сезона, когда и вода прогреется до температуры выше +20 градусов, и пляжи будут безопасны.