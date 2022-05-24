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2 часа назад

Самые опасные места для купания в Новосибирске

VN.ru Все новости Новосибирской области

Мэрия столицы Сибири перечислила места на территории города, запрещенные для купания.

Самые опасные места для купания в Новосибирске
Фото: VN.ruVN.ru

Перечень мест, где плавать опасно для жизни, утвержден постановлением городской администрации. На первом месте — карьер на Юго-Западном жилмассиве. По данным мэрии, этот водоем является самым опасным по числу несчастных случаев, произошедших на водных объектах.

Далее в списке котлован по улице Горской (в районе Старотовой, 1), озеро Медвежье, котлован в районе микрорайона Лесоперевалка и затон Яринский. Замыкает список акватория левого берега в районе микрорайона Лесоперевалка и озеро «Радуга Сибири», пишет НДН.инфо

Необычайно теплый конец мая в 2022 году искушает новосибирцев на пляжный отдых. Но врачи и спасатели непреклонны: вода прогрелась всего до 15-17 градусов, и купаться еще рано.

Необходимо дождаться официального открытия купального сезона, когда и вода прогреется до температуры выше +20 градусов, и пляжи будут безопасны.

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