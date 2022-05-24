Где в России этим летом ожидается туристический бум

Согласно результатам опроса, всего восемь процентов россиян из тех, кто собирается в летний отпуск, планируют провести его за границей. Большая часть респондентов хотят отдохнуть на российских курортах. Руководитель Комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Усманский рассказал «Вечерней Москве», какие направления внутри страны будут наиболее популярными этим летом.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По его словам, самыми востребованными направлениями останутся курорты Краснодарского края и Крыма. Россияне ежегодно выбирают эти южные регионы для своего отпуска. Этот год не стал исключением.

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— Ежегодно количество россиян, кто уезжает на отдых за границу, существенно ниже тех, кто отдыхает в стране. Более 80 процентов наших сограждан ассоциируют свой отпуск с морем и теплом. Самая значительная доля гостиничного номерного фонда в стране расположена именно в южных регионах. Очевидно, что куда есть спрос, там и формируется предложение. Как бы мы ни хотели изменить направления, чудес не будет. Наибольшее количество российских туристов примут курорты Краснодарского края и Крымского полуострова,

— рассказал эксперт.

Специалист отметил, что этим летом структура спроса на южных направлениях меняется. Большая часть туристов будет отдыхать в Сочи. Сейчас это единственное направление, куда летают прямые рейсы.

— Отсутствие авиационной перевозки в большинство южных регионов России кардинально изменило ситуацию на внутреннем туристическом рынке. Большинство аэропортов до сих пор закрыты. Повышенный спрос сформировался в направлении единственного доступного курорта — Сочи. Туда можно добраться на самолете,

— пояснил он.

Сильное снижение спроса отражается на курортах Крыма. Эксперт отметил, что железнодорожное сообщение и путешествия автомобильным транспортом смогут завлечь туристов и не дать отелям простаивать.

— Железнодорожных билетов осталось совсем немного, почти все забронированы. Я считаю, что большинство россиян отправятся на отдых на личном транспорте. Например, по статистике прошлого года известно, что по Крымскому мосту на полуостров приехало около 60 процентов туристов. Этот факт означает, что россиян не остановят закрытые аэропорты. Думаю, мы будем близки к туристическим показателям прошлого года в Крыму этим летом, несмотря на авиаограничения,

— подчеркнул специалист.

Собеседник «ВМ» отметил, что автомобильные путешествия станут самыми популярными в 2022 году. По его словам, сейчас наблюдается тенденция бронирования отелей и гостиниц недалеко от места проживания туристов. Например, москвичи выбирают поездки в Тверь, Кострому и Ярославль.

— Россияне бронируют номера в ближайших регионах, в радиусе около 300 километров от дома. Небольшая удаленность позволяет спокойно добраться до места отдыха на машине в течение светового дня. Также растет количество бронирований в регионах Большой Волги. Замечу, что люди выбирают не экскурсии, а именно классический длительный отдых в отелях,

— объяснил эксперт.

Усманский рассказал, что в этом году резко расширилась география путешествий по России. Это связано с транспортными ограничениями в Краснодарском крае, программой Ростуризма по запуску чартерных рейсов с туроператорами и повышенным интересом к путешествиям на автомобиле.

Эксперт дал совет, куда стоит отправиться летом, чтобы насладиться спокойным отдыхом и не стоять в очереди за шезлонгом.

— Самый высокий уровень загрузки в Краснодарском крае наблюдается в июле и августе. В мае, июне и сентябре можно отдохнуть в более спокойной обстановке. Однако я бы рекомендовал отправляться на отдых не в определенные месяцы, а в менее загруженном направлении. Выбирайте Крым этим летом, если хотите провести свой отпуск размеренно. Пониженный спрос на данном направлении формирует более качественный отдых,

— подытожил специалист.

Более того, он предложил обратить внимание на возможность провести отпуск в Москве и Санкт-Петербурге. С учетом ухода значительной доли бизнес-туризма из этих городов наблюдается сниженная загруженность гостиничного фонда. Это позволяет значительно уменьшить стоимость номеров. Усманский заявил, что в пятизвездочной московской гостинице можно отдохнуть по стоимости трехзвездочного отеля в Сочи.