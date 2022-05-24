Путешествие на автомобиле на Урал: популярные маршруты

Лето – отличное время для автомобильного путешествия на Урал. Главной достопримечательностью этих мест, несомненно, является природа. Бывалые путешественники рассказали, какой маршрут выбрать и что взять с собой в дорогу.

Фото: Car.ru Car.ru

Дорога на Урал. Из европейских регионов на Урал можно доехать северным более коротким или центральным маршрутом, который немного длиннее по протяженности. Оба начинаются в Санкт-Петербурге.

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Стоит отметить, что дорожное покрытие на северном маршруте не очень качественное, центральный маршрут в этом плане более комфортный.

Стоит иметь в виду, что на Урале не все дороги идеально ровные, есть не заасфальтированные участки, поэтому путешествовать лучше на внедорожнике.

Когда ехать. Ехать на Урал можно в любое время года. Зимой путешественников ждут горнолыжные трассы, летом – красивые пейзажи, отдых у водоемов, посещать музеи можно в любое время года. Летом температура воздуха достигает 18 градусов, к середине июля водоемы достигают комфортных для купания температур.

Что взять с собой. Путешественникам, которые едут на Северный Урал, при этом собираются подниматься в горы, посещать пещеры, лучше положить в машину теплые вещи. В теплое время года нужно взять с собой средства от насекомых и клещей. Необходимо пополнить запасы в аптечке.

Автомобилистам следует иметь в виду, что на некоторых участках пути может пропадать связь, кроме того, в отдаленных районах можно встретиться с дикими животными.

Где побывать. Среди самых популярных маршрутов стоит отметить маршрут до Аракульских Шиханов. Автомобилисты могут остановиться на берегу озера Аракуль, разбив палатку.

В Аркаим можно отправиться на любом автомобиле. Здесь можно посетить множество достопримечательных мест: Казачью усадьбу, Мельницу, Музей Природы и многое другое.

Башня-Колокольня.

Парк Бажова.

Национальный парк «Таганай».

Оружейная фабрика.

Парк птиц «Таганай».

Александровская сопка. По дороге на Южный Урал обязательно следует посетить Златоуст, где туристов ждут следующие достопримечательности:

Озеро Иткуль интересно как само по себе, так и такими отдельными природными достопримечательностями, как Шайтан-камень, скальный останец. На внедорожнике можно подъехать максимально близко к берегу и полюбоваться его красотами.

Заслуживает внимания национальный парк Зюраткуль. На общественном транспорте сюда не добраться, поэтому автопутешественники получают отличный шанс приехать сюда на личном транспорте, полюбоваться природой и горными хребтами, разместившись в палатке или на базе отдыха.