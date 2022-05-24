В Карелии возобновили турпоездки на Валаам

В Карелии возобновили регулярные поездки на Валаам. Сколько стоит провести день на Валааме и чем так привлекает место туристов и паломников, расскажет корреспондент «МИР 24» Ирина Мокрецова.

Фото: Мир24 Мир24

Добраться до острова Валаам можно по Ладожскому озеру. Быстрее всего – на скоростном судне. Самостоятельно, в составе туристической или паломнической группы. Билет туда-обратно – почти две тысячи рублей.

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Главная цель путешественников – Спасо-Преображенский монастырь. Туристы приезжают ради любопытства. Паломники приезжают, чтобы поклониться святыне острова – Валаамской иконе Божией Матери.

«В православии, в русском изводе, есть такое заблуждение, что этой иконе мы молимся от таких-то болезней, другой – от других болезней. Но Божия Матерь, она одна, хоть и написаний образов ее много. Поэтому все зависит от сердца человека»,

– говорит помощник игумена иеродиакон Герман.

Официально паломнический сезон открывается в День святителя Николая. В память о Чудотворце здесь каждый год устраивают крестный ход по воде. Туристических развлечений на Валааме нет. Сюда едут за спокойствием и духовными впечатлениями.

Площадь острова почти 30 квадратных километров. Чтобы успеть посмотреть побольше, можно арендовать велосипед или гольф-кар. Он идет в комплекте с экскурсоводом, который поможет подобрать маршрут и провезет по знаковым местам. Чаще всего туристы просят отвезти к скитам. На острове их 13. Раньше в каждом жили монахи.

«Мы находимся на территории Воскресенского скита. Здесь храм двухэтажный: верхний и нижний. И рассказывает этот храм своим внешним обликом, как бы сейчас сказали, дизайном, о самых значимых событиях в истории христианства. Нижний храм – о распятии Господа, верхний – о светлом Христовом Воскресении»,

– говорит старший методист автономной некоммерческой организации «Валаамский паломник» Ирина Матвеева.

Монахи говорят: чтобы почувствовать благодать Валаама, нужно приезжать сюда минимум на неделю. Туристам и паломникам предлагают ночевать не в кельях, а в гостинице.

В студенчестве на Валааме практику проходил будущий художник Иван Шишкин, он писал здесь этюды. Комнаты, в которой он тогда жил, не сохранилось. Но ее можно увидеть на картине живописца.