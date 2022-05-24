5 обязательных мест для туристов в Елабуге

Елабуга — одно из старейших поселений Республики Татарстан с 1000-летней историей и один из уникальных городов нашей страны. Здесь, в небольшом на самом деле городе, расположено великое множество достопримечательностей, 16 музеев, прекрасно сохранившаяся архитектура. Елабуга бережно хранит традиции русского купечества и вековую историю города, прославившегося новаторскими подходами и решениями.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

С древних времен Елабуга привлекала известных великих людей, которые жили здесь и развивали город: это и кавалерист-девица Надежда Дурова, и художник Иван Шишкин, и поэтесса Марина Цветаева, и купеческий род Стахеевых, и многие другие. Современная Елабуга и по сей день притягивает к себе великих, таких, как Вадим Махеев — основатель бренда «Махеевъ», чья продукция по праву считается одной из лучших и отмечена знаком качества самых престижных и известных конкурсов и премий, как в России, так и за ее пределами.

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Консорциум Travel Business School и Центра территориального и пространственного развития «ЯРУС» в настоящий момент работает над проектом территориального развития города Елабуга в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов туристического кода центра города» от Ростуризма по линии Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Планируя следующее путешествие, обязательно обратите внимание на Елабугу — рекомендуем!

А сегодня представляем вашему вниманию чек-лист для туриста: 5 вещей, которые сделают вашу поездку в Елабугу незабываемой.

Место-тренд, обязательное к посещению — Купеческий центр старого города. Прогуляйтесь по прекрасно сохранившимся улицам, которые хранят славу купечества, узнайте больше об истории елабужских купцов: Стахеевых, Ушкова и других.

Чек-лист «5 вещей, которые нужно сделать в Елабуге»:

#1. Посетить музеи города, которые раскрывают имена великих людей

На это потребуется отдельный день, а возможно даже не один. Елабуга по праву гордо носит звание одного из самых «музейных» городов страны, ведь их здесь целых 16: дом-музей И. И. Шишкина, Мемориальный комплекс Марины Цветаевой, Музей–усадьба Надежды Дуровой, Музей уездной медицины им. В. М. Бехтерева.

#2. Сделать фото на Чертовом городище

Чертово городище — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, легендарное место, окутанное легендами и тайнами. Пройтись по историческим местам, где в X–XIV веках располагался опорный пункт болгар в восточном Предкамье. Вас ждут восхитительные панорамные виды на Елабугу и, конечно же, разгадка тайны названия этого удивительного места.

#3. Прогуляться по Шишкинским местам

Увидеть знакомые пейзажи так, как их видел великий художник, который навсегда увековечил красоты Елабуги в своих полотнах.

#4. Посетить Мемориальный комплекс Марины Цветаевой

Прикоснуться к истории жизни Марины Цветаевой, пройтись по местам, которые она посещала, почтить память у ее могилы:

«Как луч тебя освещает!

Ты весь в золотой пыли…

— И пусть тебя не смущает

Мой голос из-под земли».

#5. Приобрести всем известную продукцию «Махеевъ»

Именно в Елабуге вот уже более 20 лет производится высококачественная продукция, отмеченная престижными наградами не только в России, так и за ее пределами. Кстати, владелец компании по-прежнему живет в родном городе, продолжая традиции своих предков.