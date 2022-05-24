5 обязательных мест для туристов в Елабуге

Елабуга — одно из старейших поселений Республики Татарстан с 1000-летней историей и один из уникальных городов нашей страны. Здесь, в небольшом на самом деле городе, расположено великое множество достопримечательностей, 16 музеев, прекрасно сохранившаяся архитектура. Елабуга бережно хранит традиции русского купечества и вековую историю города, прославившегося новаторскими подходами и решениями.
С древних времен Елабуга привлекала известных великих людей, которые жили здесь и развивали город: это и кавалерист-девица Надежда Дурова, и художник Иван Шишкин, и поэтесса Марина Цветаева, и купеческий род Стахеевых, и многие другие. Современная Елабуга и по сей день притягивает к себе великих, таких, как Вадим Махеев — основатель бренда «Махеевъ», чья продукция по праву считается одной из лучших и отмечена знаком качества самых престижных и известных конкурсов и премий, как в России, так и за ее пределами.
Консорциум Travel Business School и Центра территориального и пространственного развития «ЯРУС» в настоящий момент работает над проектом территориального развития города Елабуга в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов туристического кода центра города» от Ростуризма по линии Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Планируя следующее путешествие, обязательно обратите внимание на Елабугу — рекомендуем!
А сегодня представляем вашему вниманию чек-лист для туриста: 5 вещей, которые сделают вашу поездку в Елабугу незабываемой.
Место-тренд, обязательное к посещению — Купеческий центр старого города. Прогуляйтесь по прекрасно сохранившимся улицам, которые хранят славу купечества, узнайте больше об истории елабужских купцов: Стахеевых, Ушкова и других.
Чек-лист «5 вещей, которые нужно сделать в Елабуге»:
На это потребуется отдельный день, а возможно даже не один. Елабуга по праву гордо носит звание одного из самых «музейных» городов страны, ведь их здесь целых 16: дом-музей И. И. Шишкина, Мемориальный комплекс Марины Цветаевой, Музей–усадьба Надежды Дуровой, Музей уездной медицины им. В. М. Бехтерева.
Чертово городище — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, легендарное место, окутанное легендами и тайнами. Пройтись по историческим местам, где в X–XIV веках располагался опорный пункт болгар в восточном Предкамье. Вас ждут восхитительные панорамные виды на Елабугу и, конечно же, разгадка тайны названия этого удивительного места.
Увидеть знакомые пейзажи так, как их видел великий художник, который навсегда увековечил красоты Елабуги в своих полотнах.
Прикоснуться к истории жизни Марины Цветаевой, пройтись по местам, которые она посещала, почтить память у ее могилы:
«Как луч тебя освещает!
Ты весь в золотой пыли…
— И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли».
Именно в Елабуге вот уже более 20 лет производится высококачественная продукция, отмеченная престижными наградами не только в России, так и за ее пределами. Кстати, владелец компании по-прежнему живет в родном городе, продолжая традиции своих предков.
Завершить знакомство с городом мы рекомендуем, попробовав пиво частной пивоварни «АлександровЪ», сваренное в лучших традициях купцов Стахеевых.