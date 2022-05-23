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1 час назад

В Подмосковье планируют запустить программу по экотуризму

Вечерняя Москваиещё 1

Представители Палаты молодых законодателей намерены помочь в разработке программ развития экотуризма на особо охраняемых природных территориях. Об этом сообщил представитель Мособлдумы в Совете Федерации Александр Двойных.

В Подмосковье хотят запустить программу по экотуризму
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Сенатор отметил, что экологический туризм пользуется большой популярностью, особенно у жителей крупных городов. При этом есть необходимость в совершенствовании правовой базы в этом направлении туристической отрасли.

Для Московской области экотуризм также может стать перспективным видом индустрии путешествий.

На территории региона расположена 261 особо охраняемая природная территория, из них 169 — государственные природные заказники, 86 — памятники природы, пять — прибрежные рекреационные зоны, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В конце апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион увеличивает количество туристических маршрутов, гостиниц и интересных локаций для отдыха, активно благоустраивает парки.

Отдых в России,Александр Двойных,Андрей Воробьев,Совет Федерации,
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