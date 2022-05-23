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3 часа назад

Популярный пляж благоустроят в Приморье

Deita.ru

Предприниматели Владивостока смогут торговать на пляже мыса Ахлестышева, сообщает ИА DEITA.RU по материалам администрации Владивостока.

Популярный пляж благоустроят в Приморье
Фото: Deita.ruDeita.ru

Дирекция общественных пространств Владивостока предлагает в аренду шесть мест на пляже в районе мыса Ахлестышева. Местные власти готовы выделить площадку под общепит и розничную торговлю. Предприниматели смогут разместить точки проката, специальные фургоны для приготовления еды &ndash; фуд-траки и павильон для барбекю. Заявки от предпринимателей принимаются до 10 июня включительно. Документация для торгов размещена на сайте ГИС Торги.

Напомним, активное благоустройство пляжа на мысе Ахлестышева началось еще в 2020 году. На сегодняшний день готова планировка территории, подготовлены инженерные сети, обустроен спуск к воде, сделаны специальные деревянные настилы. Береговая линия оборудована лежаками, посетители пляжа могут воспользоваться кабинками для переодевания.

Также обустроен проезд от улицы Академика Касьянова в районе Приморского океанариума. Вдоль мыса также оснащена велосипедная дорожка протяженностью 1250 метров. На проект было выделено 60 млн рублей. В планах подключение объектов на пляже к электричеству.

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