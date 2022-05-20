Куда поехать на море дикарем в 2022 году

Путешествовать дикарем гораздо дешевле, чем ездить в определенный отель или гостиницу. Если вы едете дикарем, это подразумевает возможность ночевать в палатке в лесу или на берегу моря. В сезон это может быть выгодно, если у вас нет достаточной суммы для того, чтобы организовать полноценное путешествие. В материале “Рамблера” — места в России, куда лучше всего ехать дикарем на море.

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Лермонтово, Туапсинский район

Около поселка Лермонтово расположен пляж “Золотой берег”, который привлекает туристов песком и чистой водой. Интереснее здесь то, что около пляжа оборудована специальная парковка для любителей кемпинга. Рядом расположен палаточный лагерь. Поселок интересен тем, что находится на берегу моря, поэтому, если вы планируете отдыхать в палатках, сможете просыпаться от шума волн. Кроме того, кемпинг здесь официально разрешен без дополнительных документов.

Станица Должанская, Ейский район

Любители палаточного отдыха часто направляются в станицу Должанская. Она буквально окружена Азовским морем, и здесь довольно много мест, где можно разбить палатку. Местность здесь довольно уединенная, так как место не популярно среди туристов. У этого есть свои минусы. Например, найти оборудованный пляж в этом районе крайне сложно, поэтому лучше ехать на машине, чтобы доехать до моря и искупаться.

Капсельская бухта, Крым

В бухте довольно много места, но нет оборудованных кемпингов, поэтому люди приезжают сюда стихийно. Рядом с ней проводится форум “Таврида”, и стоит это помнить прежде, чем планировать поездку. Место довольно уединенное, что не может не радовать. Кроме того, недалеко находится Судак, где есть все блага цивилизации на случай, если вы устанете от постоянного природного пейзажа.

Евпатория, Крым