Автомобильное путешествие на Алтай: когда ехать

Алтай располагается в южной Сибири, туристы направляются в эти края ради комфортного отдыха на лоне живописной природы. На машине за несколько дней можно объехать множество удивительных уголков, заранее составив маршрут.

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Туристический сезон на Алтае продолжается с мая по октябрь, пик приходится на середину лета. Зимой в эти края тоже направляются автопутешественники, но в это время в горах есть риск схода лавин. В мае обильно цветет маральник, но в это время года здесь еще может идти снег, а с дорог не сошла наледь. Наиболее оптимальный период: с августа по сентябрь. В это время стоит хорошая погода, открыт купальный сезон, активность клещей идет на спад. Самые интересные места Горного Алтая располагаются там, где не ходят автобусы, в такие места можно добраться на внедорожниках.

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Интересные места для путешествий на машине

Главной дорогой Горного Алтая является Чуйский тракт, который тянется на 968 км от Новосибирска до границы с Монголией. Путешествие по этой трассе подарит множество потрясающих пейзажей. Трасса в отличном состоянии, по ходу следования встречаются гостевые дома, пункты питания, заправочные станции. В путешествии по Чуйскому тракту можно посетить интересные достопримечательности:

Ильгуменский порог – место для любителей активного отдыха, здесь можно заняться рафтингом. Остановиться можно в палатке или в гостевом домике.

Петроглифы урочища Калбак-Таш – интересное место, которое хранит в себе наскальные рисунки разных эпох. Для туристов здесь проводят экскурсии.Слияние двух рек Чуи и Катуни – вода здесь разного цвета, благодаря чему, это место является популярной достопримечательностью.Почти у самой трассы находится водопад Ширлак.Популярная достопримечательность – Гейзерное озеро.

Марс – самая яркая достопримечательность Горного Алтая, поражающая причудливыми пейзажами и разноцветными породами.

Во многих местах туристам предлагается платная рыбалка. Самой популярной рыбой является хариус.

Что взять с собой

В дорогу следует взять теплую одежду и непромокаемые куртки, шапки и перчатки, резиновые сапоги и удобную обувь с нескользящей подошвой. Пригодятся защитные спреи от насекомых. Любителям рыбной ловли пригодятся рыболовные снасти.

Палатка для отдыха на Алтае должна быть непродуваемая и непромокаемая. Летние дни достаточно жаркие, но ночью температура может падать до 7 градусов.