Что делать летом на Красной Поляне

Зимой курорт Красная Поляна становится центром притяжения туристов благодаря тому, что там оборудованы одни из лучших трасс для зимнего спорта в России. В сезон цены на проживание там заоблачные, поэтому не все могут позволить себе проживание на этом курорте. Летом цены падают, так как туристы чаще выбирают морское побережье Адлера, но и в несезон на Красной Поляне есть, что посмотреть. Об этом — в материале “Рамблера”.

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Подняться в горы

Смотреть горы интереснее всего летом и в межсезонье в ясную погоду, которую тут можно застать довольно редко. С разных вершин открываются потрясающие виды на другие горы, горные шале, водопады и даже море. Увидеть эту красоту нужно хотя бы раз в жизни, а потом вам захочется возвращаться снова и снова. На вершинах есть специально оборудованные зоны для отдыха, развлечения, а также фотозоны. Также можно погулять вокруг и насладиться природой.

Заняться хайкингом

Этим термином называют пешие походы на природе. В Красной Поляне оборудовано достаточное количество пеших троп для туристов разной сложности. Они могут привести вас к водопадам, горным лесам и другим заповедным зонам. Хайкинг отлично сжигает калории, так что вместе со свежим воздухом и отдыхом на природе вы можете получить и фигуру. Благодаря регулярному хайкингу в горах можно накачать мышцы ног и ягодиц, что для некоторых людей может быть дополнительным плюсом.

Экстремальные развлечения