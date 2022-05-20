Лучшие маршруты круизов по Волге

20 мая все Поволжье отмечает день одной из самых узнаваемых рек России — Волги. Она важна в промышленном производстве, так как на ней находятся гидроэлектростанции, но также на Волге сильно развито судоходство, а туристы очень любят отправляться в круизы на несколько дней. В связи с праздником “Рамблер” собрал лучшие маршруты, по которым стоит поехать.

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Посмотреть Жигулевские горы

В этот круиз можно отправиться из Москвы, но закладывайте довольно долгую дорогу. Также посмотреть Жигулевские горы можно в круизе из Самары в Чебоксары. По пути можно увидеть массу природных достопримечательностей, а также посмотреть на красивые города России, расположенные на Волге. Вы увидите Волжский утес, Молодецкий курган, Яблоневый овраг и много другое. Что самое главное — за путешествие вы успеете познакомиться с, как минимум, двумя городами России. Это зависит от того, какой маршрут вы выберете.

Доплыть до Казани

Сейчас Казань можно действительно назвать одним из самых быстроразвивающихся городов. Особенно там развит туризм. Путешественники любят приезжать сюда и смотреть на город контрастов, где еще и бонусом будет вкусная еда. Плыть на теплоходе до Казани тоже может быть удовольствие для людей, которые любят наблюдать за меняющимися пейзажами. По маршруту до этого города вы проплываете сразу несколько регионов и можете обратить внимание на то, какая у них разная природа.

Из Волги в Дон