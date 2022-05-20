Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+18° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
3 часа назад

Стало известно о повышенном интересе россиян к путешествиям в майские праздники

Lenta.ru

Спрос на туры по России в период майских праздников увеличился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Об этом стало известно из заявления туроператора Fun&Sun, передает ТАСС.

Вдвое увеличился спрос на туры по России на майские
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперты отметили повышенный интерес к путешествиям в Сочи, Казань, Санкт-Петербург, Анапу и Тюмень. По данным компании ANEX Tour, популярностью также пользуются Калининград, Дагестан и Кавказские Минеральные Воды.

Кроме того, наблюдается рост спроса в три раза по зарубежным направлениям — наиболее востребованными странами оказались Турция, ОАЭ, Египет и Абхазия.

Представители туроператора «Интурист» также заявили о подорожании отдыха внутри страны с заездами в майские праздники на 10-15 процентов. Цены на заграничный отпуск повысились «значительно» — прежде всего из-за колебания курса валют и авиационных санкций.

Ранее в мае эксперты туриндустрии сообщили о снижении стоимости размещения в отелях Кубани и Крыма на фоне закрытия аэропортов на Юге России. Как уточнили в компании «Интурист», сильнее всего падение цен наблюдается в отелях категории три звезды. «Востребованные брендовые объекты четыре и пять звезд заполнены и потребности в снижении цен не испытывают», — подчеркнули эксперты.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители