Вдвое увеличился спрос на туры по России на майские

Спрос на туры по России в период майских праздников увеличился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Об этом стало известно из заявления туроператора Fun&Sun, передает ТАСС.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Эксперты отметили повышенный интерес к путешествиям в Сочи, Казань, Санкт-Петербург, Анапу и Тюмень. По данным компании ANEX Tour, популярностью также пользуются Калининград, Дагестан и Кавказские Минеральные Воды.

Кроме того, наблюдается рост спроса в три раза по зарубежным направлениям — наиболее востребованными странами оказались Турция, ОАЭ, Египет и Абхазия.

Представители туроператора «Интурист» также заявили о подорожании отдыха внутри страны с заездами в майские праздники на 10-15 процентов. Цены на заграничный отпуск повысились «значительно» — прежде всего из-за колебания курса валют и авиационных санкций.