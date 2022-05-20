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46 минут назад

Новая туристическая зона появится под Красноярском

РИА "ФедералПресс"

В этом году в селе Барабаново Красноярского края планируют организовать культурный центр и зону отдыха. Подробности рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Новая туристическая зона появится под Красноярском
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«На первом этапе рядом с храмом Параскевы Пятницы организуют парковку для автомобилей, и появится навигация для гостей. Здесь построят сувенирные лавки и зоны отдыха, а опоры освещения планируется заменить на декоративную подсветку и озеленить территорию»,

– отметили в пресс-службе правительства.

На данный момент туристский центр в поисках подрядчика для разработки проектно-сметной документации комплексного благоустройства территории, прилегающей к храму. Обустройство территории предположительно начнется в конце августа текущего года.

«Количество посетителей села Барабаново и старинной церкви Параскевы Пятницы увеличивается с каждым годом, это место становится магнитом для туристов и центром паломничества. Более 10 туроператоров Красноярска также регулярно привозят сюда туристов»,

– подчеркнула заместитель руководителя администрации Губернатора Красноярского края Юлия Верхушина.

В следующем году в селе Барабаново планируется построить многофункциональный культурный центр. Там откроют экспозиционный и зрительные залы, будут предусмотрены помещения для кружков, а также для работы различных общественных пространств.

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