5 мест для туристов в городе на границе, которой нет

Троицк — старый купеческий город с красивой архитектурой, своего рода музей под открытым небом. Он расположен в Челябинской области на левом берегу реки Уй, в устье реки Увелька. Рядом проходит граница с Казахстаном. Троицк — самый солнечный город Урала и один из самых солнечных в России.

В настоящий момент город принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города от Ростуризма в рамках Нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Над заявкой туристического кода города работает Консорциум Travel Business School и Центра территориального и пространственного развития «ЯРУС».

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Одним из направлений развития своего города жители Троицка видят именно туристический потенциал родного края. Так стоит ли уже сейчас ехать в Троицк? Безусловно!

Город с богатой историей хранит в себе множество интересного и готов щедро поделиться своими богатствами с туристами.

Предлагаем Вам ознакомиться с чек-листом, разработанным специально для путешественников в Троицк:

Ключевая черта города — Южный рубеж России.

Место обязательное к посещению — Пассаж братьев Яушевых — самое красивое здание в регионе. Величественное здание ну очень богатых купцов. Прочувствуйте эпоху рассвета пограничного купечества в России. Попробуйте разгадать тайну Карла Маркса, изображенного на стене в одной из комнат, сделать невероятные фотографии в этом уникальном с точки зрения истории и архитектуры здания, а также увидеть со смотровой площадки панораму купеческого Троицка на границе.

Чек-лист для туриста «5 вещей, которые необходимо сделать в Троицке»:

#1. Переночевать в одной из самых интересных гостиниц в России — гостинице Башкирова, ныне «Центральная».

Гостиница Башкирова (современное официальное название — гостиница «Центральная») — одна из старейших и крупнейших гостиниц в Челябинской области, памятник архитектуры.

Стоит отдельно уделить внимание самому зданию гостиницы — как только видишь этот прекрасный особняк, хочется остановиться на пару минут и просто полюбоваться эстетикой «купеческой» архитектуры, которая так хорошо сохранилась до наших дней.

Гостиница построена в 1909 году. По легенде купец I гильдии Гавриил Алексеевич Башкиров в 1908 году, будучи в изрядном подпитии на Нижегородской ярмарке, заключил пари с тремя местными купцами о том, что на Южном Урале, в Троицке, где проводились большие торжища, имеется великолепная биржевая гостиница с первоклассным рестораном.

В ту пору в Троицке были только постоялые дворы да третьеразрядные меблированные номера, об этом и говорили купцы. Протрезвев и осознав масштаб возможных последствий — на кону честь! — Башкиров решился сам построить фешенебельный отель. Деньги для него не были проблемой: он купил участок рядом с центральной площадью, заказал проект у знаменитого архитектора А. А. Федорова. Беспокоило его только одно: время, успеть бы до ярмарки! Поэтому работы велись в три смены. Через год, к летней ярмарке, роскошное здание в стиле русского модерна предстало перед взором изумленных спорщиков.

#2. Пройтись по вечернему Троицку и разгадать, что скрывают стены купеческих особняков.

В этом вам поможет иллюминация*, которая приоткроет то, что раньше происходило в этом доме. Тем самым мы заглянем не только сквозь стены, но и сквозь года. (*В настоящий момент проект иллюминации еще не реализован, а лишь заявлен в концепции развития. Но уже сейчас опытные гиды-экскурсоводы с удовольствием расскажут вам все тайны родного города).

#3. Оказаться на слиянии двух рек на «У».

Река Увелька и река Уй. Удивительное сочетание двух рек на одну букву, а также непосредственное место слияния, которое образует букву «у». Безусловно, в таком знаковом месте часто сбываются все загаданные желания. Полюбоваться соединением двух рек можно уже сегодня, а в будущем здесь построят новую набережную, которая, определенно, станет точкой притяжения в городе.

#4. Полюбоваться волнами из ковыля и степной травы и сделать неповторимые по своей красоте фотографии.

Не упустите момент! Прикоснитесь к степи, услышьте как она поет, почувствуйте ее мощь и красоту.

#5. Ощутить слияние культур и религий.

В Троицке переплелось влияние ислама и христианства. Здесь сохранился монастырь, который не смогли закрыть даже в советское время, так как горожане его просто спрятали за типовой советской постройкой. Совсем рядом, по соседству — мечети и исламское кладбище, где похоронены знамениты купцы, много сделавшие для родного города.