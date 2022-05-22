Что делать в Калининграде? Топ самых интересных мест

Несмотря на увеличившийся маршрут до Калининграда, многие все равно решат посетить этот город. Кафедральный собор XIV века, необычные пляжи и портовые города — все это можно отыскать . "Рамблер" собрал главные достопримечательности Калининграда.

Фото: unsplash unsplash

Кафедральный собор Калининграда

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Собор расположен в историческом районе города — на «Острове Канта». Его основали в первой трети XIV века под покровительством Тевтонского ордена, и сегодня это один из немногих образцов готической архитектуры на территории России.

Здание достроили в 1380 году, однако разными деталями его дополняли вплоть до середины XVII века. В 1544 году напротив храма открыли университет Альбертина, и собор стал университетской церковью. С 1558 года в северной части алтаря появилось кладбище профессоров — последним здесь похоронили Иммануила Канта. С 1650 года одна из башен собора стала хранилищем старинных книг и манускриптов Валленродской библиотеки.

В августе 1944 года собор был практически полностью разрушен — устояли только стены. Здание начали реставрировать в 1992 году. Сегодня на территории Кафедрального собора Калининграда работает музей. В его экспозиции хранится коллекция монет и банкнот, деревянная резная библиотека. В соборе установлен самый большой в Европе органный комплекс.

Куршская коса

Куршская коса находится на севере Калининградской области. Это узкий песчаный участок суши между Балтийским морем и Куршским заливом. Длина самой протяжённой песчаной пересыпи в мире достигает 98 км, из них 48 км принадлежат России, а 50 км — Литве. В самой узкой части ширина суши составляет 350 м, в самой широкой — 3,8 км. В 2000 году Куршская коса признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Куршская коса

Куршская коса

В 10-11 веках на косе жили викинги, затем сюда пришли рыцари Тевтонского ордена. До конца Второй мировой войны эти земли принадлежали Пруссии. В середине 18 века жители косы столкнулись с песчаной катастрофой. Из-за вырубки лесов дюны стали перемещаться, песок засыпал целые замки и деревни. Немцы спохватились и начали высаживать сосны, чтобы укрепить дюны. Некоторые места до сих пор носят имена своих спасителей — например, инспектора Франца Эфа и лесничего Людвига Мюллера.

Куршская коса

Куршская коса

Сегодня большая часть российской части косы — национальный парк. Живописные дюны, густые сосновые леса и березняки, пресный Куршский залив и солёное Балтийское море — это сочетание делает природу косы неповторимой. Для знакомства с флорой и фауной в парке проложены пешеходные маршруты. В лесах можно увидеть вековые сосны и гигантские туи, встретить кабанов, косуль, лисиц и зайцев. А ещё над косой ежегодно пролетает 10-20 млн перелётных птиц, многие из них останавливаются здесь, чтобы поесть и отдохнуть, поэтому косу ещё называют птичьим мостом

Балтийск

Балтийск — не самый туристический город в Калининградской области. Но тем и хорош, что там еще можно отыскать и романтику, и уединенные места. Многие даже считают Балтийск закрытым городом. Хотя на самом деле граждане России могут посещать бывший немецкий Пиллау беспрепятственно.