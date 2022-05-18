​​Какие болезни могут поразить туристов российских курортах

Когда мы отправляемся в отпуск, то не ожидаем, что с нами произойдет что-то неприятное. Большинство туристов не покупают страховку, хотя "отпускные риски" могут быть очень высоки. "Рамблер" расскажет, какие болезни могут подстерегать россиян на курортах внутри страны.

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Энцефалит

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В России всегда существует риск заражения клещевым энцефалитом. Встретиться с клещом можно везде, начиная от Алтая и Байкала, заканчивая Крымом. Поэтому врачи советуют пройти курс вакцинации перед отпуском, чтобы не переживать в процессе.

Геморрагическая лихорадка

На Камчатке, Дальнем Востоке или в Крыму есть риск подхватить геморрагическую лихорадку. Это группа заболеваний вирусного происхождения, которая чаще всего поражает сосуды и провоцирует возникновение тромбозов или кровоточивости. Для профилактики некоторых лихорадок разработаны вакцины.

Ротавирусная инфекция

Главные проблемы, которые возникают у туристов на юге, пищевые отравления и ротавирусная инфекция. Здесь правила простые: мойте руки перед приемом пищи или используйте антисептик. Не ешьте необычные продукты и не пробуйте уличный стрит-фуд, приготовленный местными.

Овощи и фрукты промывайте водой, а мясо, рыбу и морепродукты обязательно подвергайте термической обработке. Для питья лучше использовать бутилированную воду.

Снижение иммунитета

Когда человек едет в отпуск, он испытывает не только радость, но и стресс. На фоне смены обстановки, долгой дороги и новой еды мы начинаем нервничать, и порой даже не замечаем этого. Стресс снижает иммунитет и "запускает" хронические заболевания, проблемы с ЖКТ, кожей или с глазами. Для того чтобы не испортить отдых, нужно подготовиться к поездке. Например, проверить кровь на лейкоциты, сдать общий анализ мочи.

Тепловые и солнечные удары

Взрослые люди часто пренебрегают правилами, которым нас учат с детства. Если вы летите в жаркую страну или южный регион России, помните о возможности получить тепловой или солнечный удар. Возьмите с собой солнцезащитный крем с высоким SPF и используйте его каждый день, носите очки и головные уборы. Не гуляйте на солнце в часы пикового солнца с 12 до 15.

Коронавирус

Не забывайте о коронавирусе и тщательно обрабатывайте руки. До сих пор актуально соблюдать социальную дистанцию. Помните, отличить ОРВИ от коронавируса без ПЦР-теста невозможно, поэтому, если вы чувствуете сильное недомогание, резкую слабость, потерю обоняния, лучше обратиться к врачу.

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