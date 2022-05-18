Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+23° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
52 минуты назад

В ресторане Екатеринбурга поезд начнет развозить еду. Заведение будет в стиле Гарри Поттера

Ura.Ru

В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» до конца мая откроется семейный ресторан Platforma. В настоящее время там проходят ремонтные работы, заявили в «Гринвиче».

В Екатеринбурге появится заведение в стиле Гарри Поттера
Фото: Ura.ruUra.ru

«Заведение расположится на первом этаже западного паркинга торгового центра. Ресторан рассчитан на 140 посадочных мест, его площадь составляет 500 квадратных метров, средний чек — 1300 рублей», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на генерального директора компании «Платформа рест» Анна Уляшкина.

Оформление заведения будет в стиле фильмов о Гарри Поттере.

По словам Уляшкиной, еда будет доставляться по железной дороге. Заведение будет продвигать концепцию семейного ресторана — в нем будет предусмотрена детская комната и детское меню, а для взрослых подготовят коктейльную карту. Планируется, что заполняемость ресторана по выходным будет полная, в будние дни до 70-80%.

Отдых в России,Гарри Поттер,Коммерсант,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители