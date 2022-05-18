В Екатеринбурге появится заведение в стиле Гарри Поттера

В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» до конца мая откроется семейный ресторан Platforma. В настоящее время там проходят ремонтные работы, заявили в «Гринвиче».

«Заведение расположится на первом этаже западного паркинга торгового центра. Ресторан рассчитан на 140 посадочных мест, его площадь составляет 500 квадратных метров, средний чек — 1300 рублей», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на генерального директора компании «Платформа рест» Анна Уляшкина.

По словам Уляшкиной, еда будет доставляться по железной дороге. Заведение будет продвигать концепцию семейного ресторана — в нем будет предусмотрена детская комната и детское меню, а для взрослых подготовят коктейльную карту. Планируется, что заполняемость ресторана по выходным будет полная, в будние дни до 70-80%.