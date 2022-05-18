Почему все едут в Казань в мае

В этом году на майские праздники Казань приняла 200 тыс. туристов, что на 50 тыс. больше, чем годом ранее. С 30 апреля по 9 мая, по информации Ассоциации отелей Казани и Татарстана, с загрузка гостиниц в городе составила 85%. Татарстан занял четвертое место по популярности среди туристов в 2022 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на совещании по подготовке к летнему туристическому сезону. Об интересных местах Казани — в материале "Рамблера".

Фото: Pixabay Pixabay

Pixabay

Город интересен туристам и эстетически, и исторически, и гастрономически.

В историческом центре Казани расположен Кремль и знаменитая мечеть «Кул-Шариф».

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"Интересное и колоритное место. Красиво... Оценивала с точки зрения архитектуры, не стандартной для жителя города с иной застройкой. Мечеть безусловно выделяется очень красивыми куполами и минаретами, достойно и гармонично смотрится на фоне Кремлевских стен и абсолютно не создает впечатление инородного строения. Шикарная иллюминация...", — делится впечатлениями туристка на Tripadvizor.

Там же — Национальная художественная галерея "Хазинэ" с самой большой коллекцией картин импрессиониста Николая Фешина.

Кроме этого, можно погулять по улице Баумана, где находится колокольная, пройтись по набережной и посмотреть на монументальный Дворец Земледельцев.

Tripadvisor.ru

"Замечательное место, намного лучше Московского Арбата. Приятное, атмосферное. Из каждого уголка доносятся песни и звучание музыкальных инструментов. Множество кафе и ресторанов, от бюджетных до Элитных. Сувенирные лавки, фокусники, тир, художники, и конечно же знаменитую карету - все это можно встретить на улице Баумана", — считает туристка.

Еще в центре Казани, на Кремлевской улице, есть интересный по своей архитектуре Дом Ушковой. Раньше там была Национальная библиотека. Здание построил Карл Мюфке, обращаясь к различным стилям, в том числе китайскому шинуазри.

Казань любят не только за красоту, но и за вкусную национальную кухню: эчпочмак, кастыбый, элеш, чак-чак. Местные советуют туристам сходить в аутентичную «Татарскую Усадьбу».

Внимание туристов привлекает остров-град Свияжск, который находится в 30 километрах от Казани. Там живут всего около 250 человек. Свияжск основал Иван Грозный как мощную крепость, которую построили за четыре недели.

Помимо красивой природы, туда стоит ехать, чтобы посмотреть на архитектурный ансамбль Свияжского Успенского монастыря. В 2017 году его включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.