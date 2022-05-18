Более миллиона россиян посетят Дагестан. Что там интересного

" С одной стороны один водопад, с другой -второй. Они обычно не бывают одинаковые, какой-то сильнее. какой-то меньше. Нам же повезло, оба водопада были одинаковые, хотя и был засушливый и жаркий август. При подходе в ним даже слышен шум падающей воды. Это реально сердце- ущелье в виде сердца и ещё два водопада. Ущелье довольно глубокое, зеленое. Красиво. Из нашей группы одна девушка прыгала в это ущелье на тарзанке- впечатления у нее от увиденного превосходные. Говорит. что вид снизу совсем другой, добавляется ощущение высоты ущелья и самих водопадов. Очень рекомендуем к посещению.";