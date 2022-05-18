Более миллиона россиян посетят Дагестан. Что там интересного

С мая по сентябрь 2022 года, по прогнозам Ростуризма, в России отдохнут более 31 млн человек. На пике популярности останутся курорты Кубани и Крыма, но многие откроют для себя и Северный Кавказ. Одно из популярных направлений в регионе — Дагестан. Подробнее о нем — в материале "Рамблера".
В 2022 году, по предварительной оценке Минтуризма республики, турпоток превысит рекордные показатели — Дагестан посетят 1,5 миллиона туристов.
Наиболее популярные места в республике — Дербент, Сулакский каньон, бархан Сары-кум, а также Гунибский, Хунзахский, Шамильский и Ахтынский районы. В этих муниципалитетах посещаемость отдельных объектов увеличилась от 40 до 60% по сравнению с 2020 годом.
Одно из самых популярных мест Дагестана — глубочайший каньон Европы, расположенный в Дагестане в долине реки Сулак. Каньон находится в 55 километрах от Махачкалы и ежегодно привлекает сюда сотни тысяч туристов.
"Экскурсия на Сулакский Каньон, конечно, запомнится на всю жизнь. На мой взгляд это одно из самых красивейших мест на земле. Знакомство с Каньоном у нас началось со смотровой площадки, где он предстал перед нами во всей своей красе. Мы увидели с высоты более км, как по дну каньона извивается небесно-лазурного цвета река Сулак, которая с большой высоты кажется ручейком.
Сулакский Каньон является одним из самых глубоких каньонов в мире и самый глубочайший в Европе, его глубина достигает до 1920 метров, а его протяженность составляет 53 километра.
После смотровой площадки мы поехали по серпантину, а затем пересев на джипы добрались до реки и продолжили наше знакомство с Каньоном уже с воды, где нас немного экстремально покатали на катерах. Красоты невероятные! На обратном пути у нас была ещё одна остановка на другой смотровой площадке, где мы, где-то с высоты более полукилометра, еще раз полюбовались красавцем Каньоном...", — рассказывает туристка из Переславля-Залесского на популярном туристическом форуме.
Многие гиды называют этот водопад сердцем Дагестана. 70-метровый водопад расположен на Хунзахском плато в 1 км северо-восточнее селения Хунзах.
" С одной стороны один водопад, с другой -второй. Они обычно не бывают одинаковые, какой-то сильнее. какой-то меньше. Нам же повезло, оба водопада были одинаковые, хотя и был засушливый и жаркий август. При подходе в ним даже слышен шум падающей воды. Это реально сердце- ущелье в виде сердца и ещё два водопада. Ущелье довольно глубокое, зеленое. Красиво. Из нашей группы одна девушка прыгала в это ущелье на тарзанке- впечатления у нее от увиденного превосходные. Говорит. что вид снизу совсем другой, добавляется ощущение высоты ущелья и самих водопадов. Очень рекомендуем к посещению.";
"Интересное место. Горы Дагестана вообще восхитительны, но водопады в них это особая статья: есть и подземные, и каскадные, и с вторичным отскоком воды, а этот самый высокий. Но ещё забавно, что на вершине он представляет собой всего лишь маленький узкий ручеёк - можно перешагнуть, но доходит до края обрыва и превращается в стометровый водопад. Красиво! Стоит ли ради него проехать 200 км? Не уверен, но если соединить с другими интересными местами Хунзаха, Гуниба, Чоха - то очень рекомендую. А ещё советую перекусить в соседнем селе Гонох, там отличное заведение «Обед в горах» погрузит в национальную кухню!", рассказывают туристы на tripadvisor.ru.
История региона богата и разнообразна. Одно из доказательств этому — древняя цитадель в Дербенте. ЮНЕСКО в 2003 году внесло в список объектов Всемирного наследия средневековое архитектурное наследие города Дербента. Стены цитадели были возведены в V веке персидской династией Сасанидов.
"Мощное оборонительное сооружение. Высота и толщина стен восхищают. Со стены замечательный вид на город и Каспий. На территории цитадели сохранились и частично восстановлены ряд объектов. Мне больше всего заполнился христианский храм превращенный в резервуар для воды и колодец-тюрьма куда сбрасывали преступников. Проход по стене, особенно в ее самом узком месте — небольшой экстрим.
Зеленая ухоженная территория. Много маков. Наверное к концу лета это все выгорает, но в мае в полном расцвете. Есть небольшой рынок сувениров и изделий дагестанских мастеров. Сувенирные лавки...";
"Я могу только сказать, что будучи в Дербенте, обязательно посетите эти исторические места. На территории цитадели сегодня можно увидеть памятники зодчества, относящиеся к разным периодам истории Дербента. Среди них — ханская канцелярия; фрагмент ханского дворца; гауптвахта; прямоугольное водохранилище; крестово-купольный христианский храм, который в был переоборудован в резервуар для воды; ханские бани и другие", — рассказывают туристки на Tipadvisor.
* Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены