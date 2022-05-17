Праздник корюшки и другие гастрономические события, которые нельзя пропустить

Практически в каждом регионе России каждый год проводятся свои праздники и фестивали. "Рамблер" рассказывает о самых интересных из них.

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Праздник корюшки

В мае стоит съездить в Санкт-Петербург хотя бы ради корюшки. Каждый год в северной столице проводится праздник корюшки, на котором можно попробовать эту удивительную рыбку. В этом году корюшку готовили на пляже у Петропавловской крепости, на праздник уже не попасть, но сезон корюшки еще не закончился, а значит все еще можно успеть.

Гастрономический фестиваль "Малина"

Еще в XIX веке из села Новоселки Рязанской области в Москву малину отправляли целыми баржами. А сейчас здесь проводится фестиваль, посвященный малине. В этом году он запланирован на 26 июня. Кроме малины всевозможных сортов, в программе мастер-классы, конкурсы, песни и пляски.

"Вишневарово"

Как следует из названия, на этот фестиваль обязательно следует приехать всем любителям вишни. Это дерево считается символом города Уварово, а фестиваль проводится в вишневом сквере, в 2022 году он пройдет с 15 по 16 июля.

Фестиваль окрошки

На квасе или на кефире? Этот спор будет вечным. Но на самом деле окрошка может быть разной. Убедиться в этом можно на фестивале окрошки в Свердловской области. В этом году он пройдет 16 июля в городе Каменск-Уральский.

"Ершовские подсолнухи"