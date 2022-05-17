Перечислены главные туристические преимущества Подмосковья

Он отметил, что многие люди выбирают для туристических поездок Подмосковье, так как этот регион отлично подходит для коротких визитов на 2-3 дня, не нужно тратить много средств на дорогу. Подобные туры пользуются популярностью у жителей ближайших регионов, так как на дальние расстояния двое суток уходит только на дорогу.