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2 часа назад

Перечислены главные туристические преимущества Подмосковья

Вечерняя Москваиещё 1

Спрос на отдых в Московской области растет, главные преимущества этого направления назвал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Перечислены главные туристические преимущества Подмосковья
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он отметил, что многие люди выбирают для туристических поездок Подмосковье, так как этот регион отлично подходит для коротких визитов на 2-3 дня, не нужно тратить много средств на дорогу. Подобные туры пользуются популярностью у жителей ближайших регионов, так как на дальние расстояния двое суток уходит только на дорогу.

Кроме того, в области нет значительного роста цен на туристические услуги.

— Ситуация благоприятная, потому что несмотря на рост спроса, цены остаются практически на уровне прошлого года, если подорожание есть, то небольшое, ниже инфляции»,

— пояснил собеседник «Радио 1».

В конце апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион увеличивает количество туристических маршрутов, гостиниц и интересных локаций для отдыха, активно благоустраивает парки.

Отдых в России,Юрий Барзыкин,Андрей Воробьев,Российский союз туриндустрии,
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