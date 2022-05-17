Перечислены главные туристические преимущества Подмосковья

Спрос на отдых в Московской области растет, главные преимущества этого направления назвал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Он отметил, что многие люди выбирают для туристических поездок Подмосковье, так как этот регион отлично подходит для коротких визитов на 2-3 дня, не нужно тратить много средств на дорогу. Подобные туры пользуются популярностью у жителей ближайших регионов, так как на дальние расстояния двое суток уходит только на дорогу.
Кроме того, в области нет значительного роста цен на туристические услуги.
— Ситуация благоприятная, потому что несмотря на рост спроса, цены остаются практически на уровне прошлого года, если подорожание есть, то небольшое, ниже инфляции»,
— пояснил собеседник «Радио 1».
В конце апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион увеличивает количество туристических маршрутов, гостиниц и интересных локаций для отдыха, активно благоустраивает парки.