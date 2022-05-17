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2 часа назад

Русским туристам предложили бюджетные варианты отдыха в Сочи

Ревизор.ru

Как заявили эксперты, основной поток туристов для летнего отдыха в южной части России выбирает Сочи, из-за чего спрос на остальные курорты у Чёрного моря могут снизиться на 40 процентов по сравнению с предыдущем годом из-за закрытия аэропортов. Поэтому туроператоры предлагают отдыхающим поехать в Туапсе, где цена тура на одного человека будет составлять около 15 тысяч рублей.

Русским туристам предложили бюджетные варианты отдыха в Сочи
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

"В Туапсе еще остались места, где можно уединиться на берегу моря. Общественные пляжи в Туапсе полностью оборудованы, на них есть все для полноценного отдыха: прокат скутеров, катамаранов, катание на бананах, — заявила директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова. — На красивой набережной находятся сувенирные лавки, кафе, ночные дискотеки, развлекательные центры, площадки аттракционов".

Coral Travel предлагает выгодные варианты для отдыха. Например, недельное проживание на базе отдыха "Торнадо" в июне на курорте обойдется одному путешественнику от 9600 рублей без учета дороги.

А туроператор "Интурист" предлагает путёвки в Туапсе на 7 дней за 10 тысяч на одного человека. Также известно, что отели Крыма и Кубани были вынуждены резко снизить стоимость проживания для туристов из-за резкого оттока людей на фоне временного закрытия аэропортов.

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