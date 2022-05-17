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54 минуты назад

Как сэкономить на поездке в Краснодарский край

Мария Каткова

Летом курорты Черного моря, согласно мнению различных экспертов туристической отрасли, будут наиболее востребованы. Из-за высокого спроса цены на проживание и перелет будут завышены. Однако способы сэкономить на поездке могут быть полезными для тех, кто не хочет тратить больше деньги на отпуск. В материале “Рамблера” — главные способы, которые помогут потратить меньше денег на отпуск на курортах Краснодарского края.

Как сэкономить на поездке в Краснодарский край
Фото: PixabayPixabay

Присмотритесь к гостевым домам

На юге России очень сильно развит бизнес гостевых домов. Люди переделывают свою недвижимость под несколько “номеров”. В итоге вы получаете комнату с отдельным туалетом и ванной, но живете не в большом отеле, а в частном секторе. У таких домов есть свои плюсы и минусы, в том числе собственная кухня, и если вы не захотите тратить деньги на столовую или кафе, вы всегда можете сходить в магазин и приготовить что-нибудь.

Не проходите мимо столовых

Еще одной особенностью Краснодарского края можно назвать столовые, которые есть на центральных улицах и в туристических местах. Цены там на порядок ниже, чем в ресторанах и кафе, а в большинстве случаев и качество не уступает. Чтобы выбрать столовую, присмотритесь к тем, где больше всего людей. Там точно будут свежие продукты и вкусные блюда.

Самостоятельно исследуйте местность

Не стоит брать готовые туристические экскурсии у гидов. До большинства мест можно добраться на общественном транспорте или пешком, но планируйте свой маршрут заранее. Большинство достопримечательностей сосредоточены в горах и дорога до них ведет по серпантину. После этого придется довольно долго идти пешком, поэтому закладывайте время и силы на то, что вам придется преодолеть большие расстояния.

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