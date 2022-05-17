Как суровый край превратился в место притяжения туристов

Магадан — это край земли, здесь заканчиваются сухопутные дороги России и начинаются бескрайние морские просторы. Когда-то регион считался самым суровым в России из-за лагерей ГУЛАГ — если человека отправляли в ссылку сюда, зачастую с ним уже мысленно прощались. Однако сегодня от печального наследия почти не осталось и следа.

Фото: Денис Розенко Денис Розенко

Магадан — это не только зоны и прииски, это удивительные таежные и тундровые пейзажи, дикие животные и морские обитатели, идеальная рыбалка, красивые мысы, отвесные скалы, уединенные острова и вкуснейшие морепродукты. «Лента.ру» отправилась на Колыму и выяснила, чем регион может быть интересен туристам.

Видео дня

Суровый и строптивый

Летом, как водится, многие россияне отправляются к морю и проводят свой отпуск у большой воды. Выливают на плечи тюбики крема от солнца, поедают ведрами спелые ягоды, вытряхивают песок из купальников по возвращении в номер. Именно с этим большинства путешественников ассоциируется пляжный отдых.

Однако есть и другое море — суровое, холодное, дикое и строптивое. И имя ему — Охотское. Редкому туристу приходит в голову провести свой летний отпуск на его побережье, особенно в Магаданской области. Это неудивительно — дорога в Магадан лежит неблизкая. Восемь часов на самолете или восемь дней на автомобиле, если отправной точкой считать Москву. Но этот путь, без всяких сомнений, стоит того.

Железнодорожного сообщения с регионом не существует — именно поэтому, кстати, местные жители именуют всю остальную Россию материком, а себя считают условными островитянами.

К сожалению, уникальность и привлекательность Магаданской области пока очевидны не для всех. Причин тому множество. Туристов отталкивает не только немилостивый климат, труднодоступность и дороговизна перелета, но и дурная слава — у большинства регион ассоциируется с ГУЛАГовскими прошлым, рабским трудом и жестокими издевательствами над заключенными. И даже когда собираешься в путешествие по Колыме, нередко слышишь саркастичный комментарий: «На зоны, что ли, едешь смотреть?»

Георгий Шпикалов

Но все стереотипы отходят на второй план, как только самолет начинает снижаться над Магаданом, и под крылом становятся видны связанные единой цепью сопки, переплетающиеся вены рек и бесконечные девственные леса. Вот оно, золотое сердце России, и настоящая тайга! Дикая, непокорная, таинственная.

25 тысяч рублей стоит перелет из Москвы в Магадан туда-обратно рейсами «Аэрофлота».

«Еду в Магадан»

В самом Магадане с его асфальтовыми дорогами и типовой советской застройкой все равно чувствуется зов дикой природы. В бухту Нагаева нередко заплывают косатки и распугивают зазевавшихся рыбаков, по улицам иногда могут прогуливаться медведи, подтверждая махровые стереотипы иностранцев о России, а на набережной красуется скульптура в виде мамонта, сооруженная местным скульптором Юрием Руденко из гаек, шестеренок и винтиков. В 2022 году скульптура «Время» победила во всероссийском конкурсе самых необычных арт-объектов страны «Туту-арт».

Георгий Шпикалов

Но местные жители вовсе не дикие, а, вопреки всем неприятным штампам, очень творческие, трудолюбивые и интеллектуальные. Объяснение этому простое — еще в советское время сюда приезжали многие талантливые специалисты. Кто-то попадал в Магадан по распределению, кого-то подкупала северная надбавка к зарплате и длинный двухмесячный отпуск, а некоторым просто было интересно изучать местную культуру и геологию. Именно поэтому в советские годы Магадан был третьим после Москвы и Петербурга по числу людей с высшим образованием.

Во времена СССР в Магаданской области выдавали очень много командировок и путевок за границу. Власть советов ушла, но привычки остались — поэтому магаданцы до сих пор очень мобильны и любят путешествовать по России и Азии.

Несмотря на прибрежное расположение, назвать Магадан курортом не поворачивается язык. Затаившаяся аккурат между двумя бухтами Охотского моря, столица Колымы славится суровым климатом: ее постоянные спутники — это ветер, влажность и холод, поэтому у каждого жителя есть летняя шапочка. Однако стоит учитывать, что благодаря течениям в Магадане куда теплее, чем в удаленных от берега частях региона. Зимой температура здесь редко опускается ниже минус 16 градусов. А весной бывает даже теплее, чем в Москве.

Из-за таких погодных особенностей город зачастую сравнивают с Петербургом — к тому же он лежит на одной широте с Северной столицей России. Да и природные явления здесь схожи, например, летом в Магадане тоже можно наблюдать белые ночи.

«Только закидываешь удочку — и сразу клюет»

В городе стоит задержаться хотя бы на сутки. Пройтись по набережной с маяком и полюбоваться сопками, прокатиться на колесе обозрения ради панорамного вида, заглянуть в старый кинотеатр «Горняк», который помогали строить военнопленные из Японии.

Полина Дерр

Здесь чувствуется, что магаданцы по-настоящему любят свой край и заботятся о его процветании. «Посмотрите, я живу всего в 200 метрах от моря! Разве это не рай?» — восклицает один из местных жителей. «А рыбалка у нас какая! Самая лучшая, только закидываешь удочку — и сразу клюет», — поддерживает его другой.

На рыбалке здесь помешаны почти все. В Магадане ею можно заниматься круглый год. Зимой в бухте Нагаева даже устраивают Фестиваль корюшки — на него приходят целыми семьями, участники соревнуются в ловле рыбы, в то время как другие посетители смотрят на выступление местных певцов и ансамблей.

Попробовать себя в этой забаве может каждый — пройти прямо по морю по толстому льду, забуриться в удачном месте и опустить леску в прорубь.

Чаще всего на крючок попадает рыба со смешным названием бельдюга, но местные ее не жалуют. Считается, что если поймал бельдюгу — значит, тебе изменяет жена.

Любовь ко всему морскому чувствуется и в местной кухне. Главные блюда в меню ресторанов — рыба, гребешки и морские гады. Здесь же можно попробовать мясо и сало нерпы, в то время как в большинстве других прибрежных регионов такие деликатесы запрещены. А мясо краба здесь можно найти почти во всех блюдах — магаданцы научились делать салаты с крабом, пиццу с крабом и даже гуакамоле с крабом.

Попробовать необычную еду можно в нескольких заведениях Магадана. Например, в прибрежном кафе «Маяк» с видом на бухту, ресторане «Аляска» в самом центре города или ресторане «Перевал» на территории горнолыжного комплекса «Снегорка».

Заброшки

Но на этом Магаданская область, конечно, не заканчивается. И если уж проделали такой дальний путь, обязательно нужно выезжать за пределы города, чтобы увидеть знаменитый Колымский тракт, удивительную природу региона и познакомиться с историей страны.

Денис, предприниматель, родился в Магадане

У нас есть очень много классных необычных мест. Если говорить о локациях вблизи Магадана, то это в первую очередь мыс Нюкля, или, как его еще называют местные, Спящая красавица. Там море расстилается до бесконечного горизонта, видны острова вдали. Очень красиво выглядит в любую погоду — хоть пасмурно, хоть ясно, фантастические пейзажи. Я уже давно ратую, чтобы там построили нормальную смотровую площадку, современную.

РИА Новости

Раньше на Нюкле у берега был поселок, сейчас его нет, вроде только один дом остался. Представляете, люди в советское время жили на самом берегу моря, вот прямо под линией прилива. Сегодня туда можно приехать на пикник — наловить рыбу, разжечь костер. Даже дрова с собой не нужно везти, по всему берегу раскиданы поленья, которые выбрасываются морем и потом сохнут на солнце. На этих дровах можно приготовить уху из свежевыловленной рыбы прямо на месте. И это будет самая вкусная уха в вашей жизни, поверьте!

Недалеко есть интересный район со звучным названием Старая Веселая. Его уникальность в том, что рядом расположен остров, до которого можно дойти пешком по отливу. Отливы и приливы здесь очень длинные. Когда полная вода — это остров, когда отлив — идешь к нему по морскому дну, ставишь палатку, ночуешь.

Морские прогулки тоже очень нравятся и местным, и туристам. Это какой-то запредельный вайб. Вот плывет большой металлический катер, 20-метровый, и на нем есть мангал, место для костра, чтобы сварить уху или даже краба, — это просто фантастика. Представьте, вы что-то поймали, это тут же варится, жарится, максимально свежее. Получается очень вкусно. Плюс сама по себе морская обстановка: легкая качка, бриз, завариваешь себе какой-нибудь горячий напиток, закидываешь удочку и наблюдаешь за чайками, гагарами, бакланами. Во время морской прогулки часто встречают и косаток, или какого-нибудь редкого бутылочника, или даже серого кита.

К тому же есть классные экскурсии на катерах по близлежащим островам. Например, можно посмотреть на лежбище морских сивучей на острове Завьялова или любоваться маяком на мысе Чирикова. Есть также разные острова, мысы и скалы, где собирается огромное количество птиц, несколько десятков разновидностей. Это называют птичьим базаром. Здесь даже водятся тупики, ради которых обычно все едут в Исландию.

А про остров Недоразумения вы слышали? Есть разные версии появления его названия. Одни говорят, что к нему раньше было трудно пришвартоваться из-за неудачного берегового рельефа, и поэтому моряки так и сказали: «Это какое-то недоразумение».

Другие считают, что первая экспедиция по Магаданской области забыла нанести остров на карту, а во время второй экспедиции эксперты заметили, что этот клочок земли никак не отмечен. Решили прозвать его Недоразумением.

Так или иначе, сейчас это очень популярное место — там развивается экотуризм, поставили домики для туристов. И людей на острове в пиковые месяцы очень много, даже больше, чем на пляже в городе. Они разбивают палатки, ныряют, тоже ловят рыбу. Рыбалка в Магадане вообще фантастическая. Закидываешь удочку, и обязательно кто-нибудь клюнет — например, камбала, минтай, треска, палтус, несколько видов окуня, даже краба можно поймать на крючок, если очень повезет.

Угасающая жизнь

Для фанатов советской архитектуры и урбанистического туризма Магаданская область — настоящая находка. Как рассказывает Денис, здесь можно найти немало заброшенных поселков, где сохранилась атмосфера быта сталинских времен. Они с друзьями даже отсняли небольшую серию роликов на YouTube про локации Колымы, в которых постепенно угасает жизнь.

Денис:

Я люблю заброшенные места, поселки, промышленные зоны. Недалеко от Магадана есть поселок Новостройка, с очень оптимистическим названием. Там всего два дома, оба давно заброшены, а на торце сохранилась огромная мозаика. Она сейчас уже обваливается, но все равно выглядит красиво. Просто два дома прямо на берегу моря, завораживающее зрелище.

Полина Дерр

В полутора часах езды от Магадана есть также поселок Карамкен. Жилых домов там осталось штук пять. Это какие-то полусквоты, что-то вроде того. Раньше здесь получали так называемый колымский гектар, а потом поселок затопило, и все постепенно начали уезжать.

Я даже не представляю, как люди там сегодня живут, откуда у них электричество. Но они пытаются заниматься каким-то сельским хозяйством, даже выращивают в теплицах помидоры и огурцы.

В Карамкене постепенно все разбирают, но есть много интересного. Например, частный сектор, где заброшенные трех-четырехэтажные дома. Тут сохранилась мебель, предметы интерьера, бытовые вещи. В общем, атмосфера классная.

А если ехать еще выше, там вообще жемчужина — поселок Кадыкчан, который входит в рейтинги лучших мировых заброшек. Когда-то там проживали шесть тысяч человек, но после взрыва на шахте их тоже экстренно выселяли, позже даже заморозили, чтобы вынудить людей выезжать оттуда. Но там кто-то все равно оставался, а последний житель покинул Кадыкчан примерно шесть лет назад. Представляете, жил там в одиночестве.

По этой местности можно лазить несколько дней — там штук 20 пятиэтажек, частный сектор, промзона, до сих пор на зданиях остались мозаика, панно, какие-то муралы.

Ну и нельзя не отметить Синегорье, в котором когда-то жили 15 тысяч человек, а сейчас осталось всего полторы тысячи. Дома тех, кто уехал, так и стоят заброшенными, поэтому все поселение выглядит очень крипово, как будто город после апокалипсиса. Но он все еще считается жилым. Очень красивое место, здесь сохранилось все это советское планирование — аллеи, улицы, здания.

У нас очень популярен и туризм по местам истории ГУЛАГа. Есть несколько рудников, которые более-менее в нормальном состоянии. Например, Днепровский. Он находится в доступном месте — ехать туда около пяти-шести часов в зависимости от техники. Четыре часа по основной трассе и дальше час по дороге похуже. Там остались вышка, здание рудосортировки, какие-то жилые дома, также присутствуют предметы быта и работы — лопаты, топоры.

Геннадий Григорьев

Помимо него есть более труднодоступные. Это Бутугычаг — лагерь, где уран добывали открытым способом, практически голыми руками. Если верить слухам, выживаемость там была около месяца. То есть люди, которых туда отправляли, можно сказать, сразу прощались с жизнью.

В поселке Сеймчан в 500 километрах от Магадана тоже осталась какая-то фабрика, но добраться до нее очень трудно, нужно брать хорошего сопровождающего. А в самом Сеймчане очень хороший краеведческий музей и красивое деревянное здание аэропорта, которое включили в перечень объектов культурного наследия России. Можно посетить и здание геологоразведки, но оно уже в плачевном состоянии, и несколько бараков тех времен. Это первые бараки, построенные на Колыме. Сейчас там центральная улица Арбат, есть несколько магазинов и кафе.

«Этот край невозможно не полюбить»

Поселок Сеймчан, о котором рассказывает Денис, относят к Крайнему Северу, и условия для жизни здесь крайне суровые. Еще в советские времена тут активно развивали сельское хозяйство, заботились и оберегали малые коренные народы — эвенов. К 1991 году в Сеймчане проживали около 10 тысяч человек, но после развала СССР жизнь стала тяжелее, и люди начали расселяться по центральным регионам.

Геннадий Григорьев

С тех пор все в поселке начало постепенно увядать — население сократилось примерно в пять раз, объемы сельскохозяйственного производства тоже сильно снизились. Но люди по-прежнему здесь живут, не могут расстаться с северной природой, описывают свой край с особой теплотой и любовью, с ностальгией вспоминают былое процветание Сеймчана и сетуют, что тех времен уже не вернуть.

Геннадий, житель Сеймчана, работал геологом и полицейским в поселке

Не полюбить этот край невозможно. Здесь такая природа, что захватывает дух у любого. Рассветы, туманы, горы. В любое время года можно найти что-то уникальное, особенное. Сеймчан вообще, как бы парадоксально это ни звучало, переводится с эвенского как «Солнечная долина». Туристы, к сожалению, большая редкость в нашем регионе. А у нас так много замечательных мест, которые можно посетить. Если приехать в теплое время года, можно застать невероятное буйство красок.

Начинается это в июне, а зелень, как и на материке, постепенно покрывает землю в конце мая. И эта короткая весна бурно переходит в знойное лето. Природа торопится жить, ей же столько всего нужно успеть за три месяца, до осени! А сколько у нас растет ягоды самой разной, это безумие — жимолость, черная смородина, голубика, малина, брусника, шиповник и, конечно, морошка. Но последнюю найти не так-то просто — обычно она прячется между сопок.

Мое любимое время — это рассветы и закаты, особенно нравится туманное утро, когда сквозь дымку просачиваются малиновые лучи только проснувшегося солнца. Совсем скоро снова можно будет полюбоваться такими видами. Недавно у нас растаял снег. Сеймчанка тронулась, Колыма тронулась, зелени еще нет, но мы ее очень ждем.

В теплое время года также популярны сплавы по реке Колыме и по верхнему притоку Колымы. Там очень красивые места — если сплавляться от нашего Сеймчана, то в начале вдоль берега идут высокие скалистые сопки, заросшие лесом.

А в самом городе есть неплохой краеведческий музей, его даже в Магадане хвалят. Кроме того, у нас живут малочисленные северные народы — эвены. Их, к сожалению, с каждым годом все меньше, особенно стариков. Недавно вот умер один долгожитель в возрасте 104 лет. Но с ними тоже можно пообщаться, посетить торжества, попробовать их традиционную кухню — оленину, рыбу или сохатину (у нас никогда не услышишь слова лось, по-местному его называют сохатый).

Наш поселок получил свое развитие, когда существовал ГУЛАГ, поэтому, если ехать по верховью к Сеймчану, можно увидеть остатки лагерей. С каждым годом они все больше разваливаются, но раньше можно было посмотреть и вышки, и бараки, и фабрики. Если поехать выше, там есть еще печально известный отдельный лагерный пункт (ОЛП) «Каньон», в 60 километрах от Сеймчана

В этих местах летом очень красиво. Там даже наледь не тает, а все равно буйство цветов рядом. Но добраться туда можно только на транспорте высокой проходимости. Надо договариваться с какими-то рыбаками или охотниками, например. Или можно связаться с администрацией, и они обязательно помогут с сопровождающими.

Зимой, к сожалению, гораздо труднее придумать какой-то уникальный маршрут, мороз ведь. В этом году доходило до минус 56 градусов. Минус 50 — это вообще у нас не редкость. Я увлекся фотографией год назад, но чтобы снимать в такое время, надо иметь хорошую экипировку. У нас даже есть поговорка такая: «Северянин не тот, кто морозов не боится, а тот, кто тепло одевается». Поэтому я во время командировки в Санкт-Петербург купил себе специальный финский пуховик, а местные умельцы сделали мне из шерсти якутской лошади торбаза (сапоги из шкуры).

Но даже в такое время года у нас очень красиво — солнце низко и кажется таким огромным золотым шаром. А благодаря морозной дымке и туману это выглядит еще живописнее. Можно наблюдать и северное сияние. В этом году сильные магнитные бури были несколько раз. Я даже успел запечатлеть одну.

Единственное, что сильно расстраивает, — после развала СССР жить здесь стало действительно тяжело, регион начал увядать. Отток населения был, закрывали города, инфраструктура теперь хуже, чем раньше. Раньше даже самолеты каждый день летали, а сейчас всего раз в неделю.

Но добраться до Сеймчана (тем же туристам) вполне реально. Два раза в неделю сюда ходит рейсовый автобус, доехать на нем можно за 1500 рублей. А еще есть частное такси, это такие микроавтобусы, которые ездят каждый день. Стоимость билета с человека составляет 2300-2500 рублей, а время в пути примерно восемь часов, с остановками на трассе в кафе. Самолет — самый быстрый способ, но он летает только раз в неделю, билет стоит в пределах 1500 рублей.

Остановиться в Сеймчане тоже можно. У нас есть две гостиницы. Или же можно обратиться в администрацию города, они помогут подобрать жилье. Иногда еще сбрасывают в нашу группу в WhatsApp объявления, что кто-то хочет арендовать квартиру, и жители соглашаются посуточно предоставить свое жилье. В общем, устроиться можно всегда.

Да и вообще люди у нас очень отзывчивые. Этим славится Колыма — здесь все друг другу помогают, выручают в беде. Даже если машина на трассе заглохнет, почти нет людей, которые проехали бы мимо. Разве что приезжие. Но если человек родился и вырос на Колыме, он всегда протянет руку помощи.