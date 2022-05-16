Названы самые популярные направления круизов в России

Круизы выходного дня из Москвы в Углич, Тверь и Мышкин стали лидерами по числу бронирований среди российских туристов в 2022 году. Об этом стало известно из пресс-релиза круизной компании «Созвездие», который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Самыми популярными оказались двух- и трехдневные речные путешествия из Москвы в Углич, Тверь и Мышкин, так как такие поездки позволяют сменить обстановку без хлопот о трансфере и проживании. Второе место заняли пяти- и семидневные круизы по Золотому кольцу — через Ярославль, Кострому и Кинешму, вплоть до Городца.

Замыкают тройку лидеров путешествия между Москвой и Санкт-Петербургом. Отмечается, что всего за неделю туристы могут увидеть Кирилло-Белозерский монастырь в Вологодской области, острова Кижи и Валаам. Из более продолжительных программ большой популярностью пользуются круизы в Татарстан.

На четвертой позиции находятся экспедиции на Соловецкие острова в Белом море, на пятой — путешествие по Байкалу с юга на север и обратно.