Нужно ли ехать в отпуск в Крым в этом году?

По данным социологов, турагентств, а также систем бронирования билетов, отелей и жилья, значительная часть наших граждан (у которых есть время и деньги на отпуск вне дачи и дома) рассматривает отдых в Крыму. Но из-за временного закрытия аэропортов центра и юга России добираться до Крыма придется без самолетов, однако Крым и Севастополь того стоят.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Субъективный ответ на вопрос: «Стоит ли ехать в Крым летом-2022?» — однозначно стоит! За этим ответом следуют 3 вопроса: 1. «Зачем?», 2. «Какие минусы?» 3. «Какие плюсы?»

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На эти вопросы в интервью Pravda.Ru ответил известный крымский блогер и ТГ-автор Владимир Романов.

Зачем ехать в Крым? «Отвечу по порядку. Зачем? — Эмоции. Если вы будете организовывать свой отдых самостоятельно, ни на кого не рассчитывая, и самостоятельно составите для себя план посещений известных на всю страну мест, — кроме эмоций, вы получите еще и множество великолепных фото», — полагает он.

Минусы отдыха в Крыму «Основных – два: цена и качество (в данном случае сервис). Все не просто дорого, а очень дорого. Сервис можно описать одним предложением: как только вы отдали деньги, вы уже никому не интересны», — поделился мнением эксперт.

Плюсы отдыха в Крыму «Крым захватывает, влюбляет и покоряет. Познакомившись с ним очно, очень высока вероятность, что следующей вашей целью станет переезд сюда на ПМЖ. Именно этот путь прошел автор этих строк и за восемь лет ни разу не пожалел», — подытожил он.

«Однозначно в Крым ехать в 2022 году стоит. Почему? Это всецелевой курорт, где можно «лениво» жить в отеле, купаться и загорать, изучать историю, лечиться, ездить на сотни экскурсий, заниматься экстремальным и активным отдыхом, знакомиться с винами и кухней Крыма, да все, что угодно. Разве что кататься на горных лыжах пока не получится. А еще QR-коды для отелей/ресторанов отменили в начале весны»,

— сообщила руководитель одного из крупных турагентств. Но из недостатков эксперт отметила нестабильность сервиса.

«В Турции человек знает, что за определенную сумму за тур (и денег с собой) он получит определенный комплекс услуг. В Крыму же за определенные деньги не понятно, что ты получишь — идеальный вариант, «супер за копейки» или полную беду за пару сотен тысяч», — объяснила она. Она также отметила, что со времен СССР и Украины полуостров похорошел, дорогами, инфраструктурой, объектами размещения, сервисом.