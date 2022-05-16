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3 часа назад

Синоптик рассказал, когда начнется купальный сезон на российских курортах

Вечерняя Москва

Купальный сезон для взрослых и детей открывается в зависимости от температуры воды и рекомендаций медиков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что на большинстве южных курортов страны, по предварительным прогнозам, температура воды в морях достигнет отметки в плюс 20 градусов к середине июня.

Когда начнется купальный сезон на российских курортах
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, на Черном море купальный сезон для взрослых может начаться в середине июня. На Крымском побережье это произойдет на 5-7 дней позже.

Что касается курортов Дагестана, то, по словам Вильфанда, Каспийское море будет готово к открытию купального сезона и прогреется немного раньше Черного. Температура воды прогреется до отметки в 22 градуса к концу первой декады июня. При этом Балтийское море прогреется значительно позже — примерно к середине июля. Температура воды должна составить 19 градусов, передает НСН.

До этого Роман Вильфанд рассказал, когда в столицу вернется тепло. По его словам, теплая погода с температурой воздуха около 20 градусов придет в столицу в середине третьей декады мая

Отдых в России,Роман Вильфанд,
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