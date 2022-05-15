Туристы атаковали природный парк под Екатеринбургом

«Мы всегда рады новым проектам, но понимаем, что каждый новый контингент требует внимания, заботы, безопасности и так далее. Каждый год к нам приходят на 5-10 тысяч посетителей больше, чем раньше. В прошлом году у нас было 130 тысяч посетителей. Это много, потому что наш рекорд — 4 700 человек в день. Это очень сложная работа — принять, направить, создать логистику приема и прохождения маршрутов. Поэтому мы обустраиваем маршруты — делаем их разнообразнее, шире, длиннее, организуем новые объекты, смотровые площадки, систему туалетов и так далее. Это большое хозяйство, за которым надо ухаживать», — рассказал на открытии ж/д станции в парке директор «Оленьих ручьев» Николай Калинкин.