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2 часа назад

Туристы атаковали природный парк под Екатеринбургом

Ura.Ru

Из Екатеринбурга в парк «Оленьи ручьи» начал ходить рельсовый автобус «Орлан» и теперь это самый удобный способ добраться до парка. В прошлом году в парке побывали 130 тысяч посетителей, с каждым годом эта цифра растет на 5-10 тысяч. Корреспондент URA.RU провел в «Оленьих ручьях» целый день и выяснил, ради чего парк стоит посетить.

Туристы атаковали природный парк под Екатеринбургом
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Мы всегда рады новым проектам, но понимаем, что каждый новый контингент требует внимания, заботы, безопасности и так далее. Каждый год к нам приходят на 5-10 тысяч посетителей больше, чем раньше. В прошлом году у нас было 130 тысяч посетителей. Это много, потому что наш рекорд — 4 700 человек в день. Это очень сложная работа — принять, направить, создать логистику приема и прохождения маршрутов. Поэтому мы обустраиваем маршруты — делаем их разнообразнее, шире, длиннее, организуем новые объекты, смотровые площадки, систему туалетов и так далее. Это большое хозяйство, за которым надо ухаживать», — рассказал на открытии ж/д станции в парке директор «Оленьих ручьев» Николай Калинкин.

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За последние три года в парке обустроили семь стоянок и беседок, установили туалетные модули, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Сейчас в парке работают три маршрута: «По долине реки Серга», протяженностью шесть километров, «Карстовый мост» — семь километров, «Южная тропа» — пять с половиной километров. У посетителей есть возможность взять экскурсию в самом парке или купить тур из Екатеринбурга с проездом на «Орлане». Его стоимость, в зависимости от маршрута и льгот, составит 1,2 тысячи рублей. Отдельно приобрести билет на рельсовый автобус нельзя.

«Поездка понравилась. Организаторы постарались — по пути проводилась лекция о знаменитых династиях вроде Демидовых, о строительстве железной дороги. По приезду мы вышли на маршруты. Места живописные! Живописна была даже Баба Яга с георгиевской ленточкой. Посетили достопримечательности, одна из которых — Ангел единой надежды, возле которого от туристов не протолкнуться. Экскурсовод дала много информации, в том числе о полезных и ядовитых растениях Урала. В конце маршрута в Бажуково нас ждал обед от организаторов. Уехали примерно в девять утра, приехали в восемь вечера», — рассказал корреспондент URA.RU.

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