Почему снизились цены на отдых в горах Сочи

В отелях горных курортов Сочи замечены минимальные цены на размещение. Например, двухместный номер в четырехзвездочной гостинице Ibis Style (Красная Поляна) без питания предлагается сейчас за 2700 руб. в сутки, с заездом в ближайшие дни. Если добавить завтрак, сутки проживания будут стоить 4500. Поселиться в пятизвездочном Novotel Congress на этом же курорте можно, заплатив 3800 руб. за двоих. Во всех отелях курорта действует акция «четыре ночи по цене трех», так что отдых может обойтись еще дешевле. За ту же сумму – 3800 руб. в сутки – можно заказать номер на двоих в Golden Tulip 5* или в Mercure 4* на курорте «Роза Хутор» с заездом 16 мая.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Очевидно, загрузка во многих отелях сейчас низкая в связи с межсезоньем. Горнолыжный сезон на курорте закончился, а летний еще не начался. Кроме того, в мае в Сочи дождливо, осадки обещают и в ближайшие дни. А еще многие туристические маршруты, пешие тропы пока недоступны для посетителей, так как готовят к летнему сезону. Закрылись и канатные дороги. Все это снижает количество туристов, значит, и цены.

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По мнению директора по маркетингу курорта «Роза Хутор» Дмитрия Барашкова, ситуация с заполняемостью отелей находится на уровне 2021 года.

«Предпосылок для роста цен нет, поэтому тарифы гостиниц не повышались, они соответствуют прошлогодним»,

– пояснил он TourDom.ru.

При этом сочинский ресторатор Андрей Шишкин сказал, что живет в Красной Поляне уже давно, но не припомнит, чтобы в хорошем отеле можно было остановиться за 3–4 тыс. По его мнению, кроме сезонных факторов, сказывается еще и сложная экономическая ситуация в стране. Если раньше было много туристов из других регионов России, то сейчас в горных курортах преобладают гости из Сочи и Краснодара. Они бронируют гостиницы в последний момент, «день в день», приезжают чаще всего на выходные, проводя на курорте всего одну, максимум три ночи. Поэтому и средний чек у таких гостей существенно ниже чем у тех, кто прибыл издалека.

«Сейчас к нам едет турист экономный. Посетителей и в ресторанах немного, и они меньше заказывают. Люди чаще селятся не в центре, а чуть в стороне»,