10 лучших глэмпингов России в 2022 году

В России насчитывается около трех сотен летних глэмпингов с разными концепциями, но объединяет их одно – возможность погружения в природный ландшафт места, где они находятся. О наиболее интересных гламурных кемпингах читателям TURIZM.RU рассказывают эксперты производителя геокупольных конструкций Fullerdome.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

«Заповедные места»

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Жареный хариус, уху на костре, строганину из сига и ленка, чай на травах, черемшу, икру и еще множество незнакомых большинству жителей России блюд предлагают попробовать в глэмпинге «Заповедные места» в Хабаровском крае.

Но прежде чем перейти к дальневосточным гастрономическим изыскам, гостей разместят в 8 купольных шатрах разной вместимости с удобными кроватями и необходимой для комфортного проживания мебелью. Совсем недалеко установлены биотуалеты.

К услугам гостей лаунж зона — шатер, где размещается бар. Русская баня для тех, кто любит это русское народное развлечение. В специально отведенном для этого месте можно разжечь костер и провести романтический вечер с семьей, друзьями или новыми знакомыми.

«Глэмпинг в бухте Петрова»

Только здесь можно наслаждаться видами Бухты Петрова прямо из своего жилища. Глэмпинг расположен в Лазовском заповеднике, одном из самых замечательных мест Приморья.

Купольные шатры оснащены кондиционерами, в некоторых есть собственный душ и туалет. Меблировка — как в хорошем курортном отеле. Зона отдыха и столовая находятся в большом шатре, способном вместить всех отдыхающих. Есть отдельный шатер, где можно умыться и принять горячий душ, если ваш шатер не имеет этих удобств.

Гостям предлагается обширная экскурсионная программа. Благо в Приморье есть что посмотреть.

«Круче дачи»

Круче дачи может быть только глэмпинг «Круче дачи» в Тверской области.

Здесь всего 4 шатра, но каких! Специалисты, построившие их, предусмотрели панорамное окно, через которое можно наблюдать восход и закат солнца. Сплит-система согреет зимой и освежит летом. Кровати с ортопедическими матрасами. И такие приятные мелочи, как торшеры, пледы, пуфики, стеллажи! Эти вещи дополняют привычные стол, стулья и делают каждый шатер почти домом.

Главный, как его здесь называют, шатер — это место, где утром гости завтракают, а вечером просто могут посмотреть какое-нибудь кино. Владельцы предусмотрительно установили здесь проектор. Перед главным шатром установлен мангал. По рассказам самих туристов, именно это место становится точкой притяжения всех, кто приезжает в глэмпинг «Круче дачи».

Хюгге кемп

Этот глэмпинг на берегу Финского залива для тех, кто предпочитает уединение в тишине леса.

Размещаются гости в хорошо оборудованных шатрах с дровяными печами, розетками, освещением. Матрасы на кроватях, кстати, с подогревом — не юг все-таки.

По утрам гостей будят певчие птицы, а вечером прямо из шатра туристы наблюдают за звездным небом, ночью засыпают под трескотню сверчков. Такая вот близость к природе.

Глэмпинг «Утро в горах»

В этом гламурном кемпинге в Дагестане гостям предлагают провести время в купольных домиках, напоминающих космические объекты. Если бы не расположение и конструкция помещений, то можно было подумать, что это отель. К услугам постояльцев санузел и душевая кабина. Горячая и холодная вода подаются без перебоев. В номерах столики со стульями, посуда и даже кофемашина. О спальных местах излишне говорить — они есть и очень комфортные.

Как и в отеле, номера здесь обслуживаются. Гостям не придется убирать свои «космические станции», менять постельное белье. Владельцы позаботились и о средствах гигиены: шампуни, гели для душа, зубные щетки и пасты — все есть в наличии.

Еду можно не готовить самому, разве что захочется чего-нибудь с дымком. Для этого есть специальное место и гриль. Но проще заказать еду из кафе. Готовят там прекрасно, и есть шанс попробовать аутентичные блюда.

Глэмпинг «Сашкин дом»

19 шатров и 1 домик на дереве. Душевые с горячей водой и туалеты — общие. Есть летняя кухня, костровые и мангальные зоны.

Шатры этого гламурного кемпинга разбиты на берегу озера Волго в Тверской области. Если есть вода, значит в наличии все, что она может дать. Под нескучный плеск волн гости ловят рыбу — а улов здесь богатый круглый год, катаются на лодках, катамаранах и электрокатерах, купаются в кристально чистой воде.

Во время пеших и велосипедных прогулок можно изучть окрестности. В общем, единение с природой в глэмпинге «Сашкин дом» – полное.

KAMRELAX

Глэмпинг KAMRELAX — это возможность провести незабываемые дни в 30 метрах от Тихого океана. Если нет желания с головой погрузиться в океан, можно просто искупаться в бане с единственной в мире, как утверждают владельцы, бочкой из кедра.

Для проживания в KAMRELAX предлагают скандинавский домик, двухместные и четырехместные шатры.

Культурная программа комплекса довольно обширная: рыболовные туры, вертолетные, конные и морские прогулки, романтические вечера, SUP-бординг, походы к вулканам. Одних только рыбалок здесь предлагают больше шести. Камчатка, одним словом.

Глэмпинг «Долина мечтателей»

Это ламповая атмосфера с отельным сервисом. Находится глэмпинг в Иркутской области. Гостей размещают в шатрах с дизайнерской мебелью в индивидуальном стиле. Эксклюзивный шатер как нельзя лучше подходит для проведения свадеб и любых других массовых мероприятий. Здесь же можно поучаствовать в мастер-классах.

По территории глэмпинга протекает речушка. Шатры окружают сосны и березы. Но самое главное — до Байкала от территории комплекса менее двух километров. Желающим организуются экскурсии по окрестностям глэмпинга.

Глэмпинг «Polyana»

25 люксовых шатров разместились в национальном парке Куршская коса на берегу Балтийского моря.

Атмосферу каждого шатра создает индивидуальное оформление в скандинавском стиле. Есть комфортабельные туалеты и душевые, они расположены неподалеку. На территории глэмпинга гости могут пользоваться Wi-Fi.

«Polyana» расположена совсем близко от курортного поселка Лесной, поэтому в барах и ресторанах недостатка нет.

В пешей доступности находятся: Танцующий лес, Высота Эфа, озеро Лебедь, Королевский бор, Высота Мюллера, станция кольцевания птиц «Фрингилла».

«Halal Resor»

В этом глэмпинге на берегу реки Кама в Татарстане среди широколиственного леса расположились 9 комфортабельных сафари-тентов разной площади и вместимости со всеми необходимыми удобствами. Душевые и туалеты находятся на территории. Имеются гриль и костровая зона.

Для занятий спортом организованы площадки — как взрослые, так и детские. Отличие этого глэмпинга от многих других — наличие молельной комнаты.