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3 часа назад

В Челябинске откроют девять пляжей

Ura.Ru

В Челябинске этим летом будут работать девять пляжей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления безопасности жизнедеятельности мэрии, работы по подготовке уже начались.

В Челябинске откроют девять пляжей
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Все муниципальные пляжи будут хорошо благоустроены — оснащены деревянными настилами, скамейками, кабинками для переодевания, теневыми навесами и грибками, волейбольными площадками, урнами, баками для мусора и биотуалетами, помещениями для оказания доврачебной помощи отдыхающим. Зоны для купания будут размечены, дно водоемов в местах купаний обследовано и очищено водолазами»,

— уточнили в пресс-службе.

На всех территориях летнего отдыха проведена акарицидная обработка, завезен новый песок. Пляжи будут находиться под круглосуточной охраной. На дневное время запланировано дежурство спасателей. Традиционно купальный сезон в Челябинске начинается 1 июня.

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