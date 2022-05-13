В Челябинске откроют девять пляжей

«Все муниципальные пляжи будут хорошо благоустроены — оснащены деревянными настилами, скамейками, кабинками для переодевания, теневыми навесами и грибками, волейбольными площадками, урнами, баками для мусора и биотуалетами, помещениями для оказания доврачебной помощи отдыхающим. Зоны для купания будут размечены, дно водоемов в местах купаний обследовано и очищено водолазами»,