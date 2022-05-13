На Юге России захотели построить быстровозводимые отели

На Юге России — в Крыму и Краснодарском крае — захотели построить быстровозводимые отели для размещения большего числа отдыхающих. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает «Парламентская газета».

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По ее словам, из-за активного роста туристического потока внутри страны власти собираются приступить к возведению модульных трехзвездочных гостиниц уже в этом курортном сезоне.