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8 минут назад

На Юге России захотели построить быстровозводимые отели

Lenta.ru

На Юге России — в Крыму и Краснодарском крае — захотели построить быстровозводимые отели для размещения большего числа отдыхающих. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает «Парламентская газета».

На Юге России захотели построить быстровозводимые отели
Фото: Konstantin Dyadyun / UnsplashKonstantin Dyadyun / Unsplash

По ее словам, из-за активного роста туристического потока внутри страны власти собираются приступить к возведению модульных трехзвездочных гостиниц уже в этом курортном сезоне.

Как отмечает издание, 21 апреля кабмин решил выделить четыре миллиарда рублей на строительство таких гостиниц в Севастополе, Крыму, Краснодарском крае, Тверской, Тульской и Ярославской областях, а также на Камчатке.

Отдых в России,Зарина Догузова,Ростуризм,
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