По каким местам в России отправиться в автомобильное путешествие

Во времена, когда многие страны стали недоступны для посещений, а самолеты летают далеко не во все аэропорты, самый подходящий момент отправиться в автомобильное путешествие по просторам России. Вы, возможно, удивитесь, но в нашей стране огромное количество мест, которые стоят того, чтобы их увидеть хотя бы один раз в жизни. Рамблер расскажет о некоторых таких маршрутах внутри нашей страны.

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Алтай

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Маршрут в южном направлении из Бийска по Чуйскому тракту. Уже вдоль самой дороги вас будут сопровождать невероятные виды, которые до этого вы могли видеть только на открытках, если ранее не бывали в этих местах. Чистейшие леса, горные реки и озера с водой потрясающего цвета, луга и бескрайние просторы - на Алтай непременно стоит ехать за естественной и живой красотой природы. На путешествие по краю самым оптимальным будет отвести неделю. По пути вы можете остановиться в селе Сростки, где родился писатель Шукшин, посмотреть Талдинские пещеры или Телецкое озеро.

Байкал

Самое глубокое озеро планеты по счастью расположилось именно в нашей стране - посмотреть на это чудо природы стремятся туристы со всего мира. Дорога до него от Москвы или Санкт-Петербурга не будет простой, но виды, которые вас ждут по прибытию однозначно того стоят.

От Москвы вам необходимо будет ехать по трассам М-7 "Волга" или М-53 "Сибирь". От Петербурга - А114 через Тихвин. При планировании пути учитывайте тот факт, что заправки на местных дорогах встречаются порой крайне редко - заполните бак в крупных городах.

Отправляться на Байкал лучше всего в конце июля или в начале августа, однако теплые вещи вам все равно пригодятся - погода в тех местах часто сильно переменчива даже летом.

Что на Алтай, что к озеру Байкал из центрального федерального округа добираться придется долго, стоит заранее продумать точки на маршруте, где можно будет остановиться для отдыха и ночлега.

Карелия

Карелия - место, притягивающее к себе любителей природы и развлечений типа рыбалки или охоты. Красота этих мест не только в их невероятных видах, но и в уютных атмосферных городках старых построек. Именно в Карелию часто отправляются на автомобиле и с палатками - такой вид отдыха идеально подходит для здешних мест.

Посетите город Сортавала - оттуда вы сможете отправиться на "метеоре" на остров Валаам, расположившийся на Ладожском озере. После можно отправиться к каньонам Рускеала, на пути к которым вы встретите водопады, известные по картине "А зори здесь тихие".