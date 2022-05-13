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2 часа назад

Музей-заповедник "Кижи" получит собственное судно для доставки туристов

ТАССиещё 5

Музей-заповедник "Кижи" получит собственное судно для доставки туристов на остров из деревни Оятевщины Медвежьегорского района в конце мая. Об этом в пятницу сообщила директор Кижского музея-заповедника Елена Богданова во время своего выступления на проектно-аналитической сессии всероссийского проекта "Музейные маршруты России", который проходит в Волхове Ленинградской области.

Музей-заповедник "Кижи" получит собственное судно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы рады, что на Ладожской верфи сейчас строится наше судно. 6 мая оно было спущено на воду, и мы к концу мая ждем наше судно, которое будет ходить между Оятевщиной и островом Кижи",

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- сказала она.

Водный путь между Оятещиной и Кижами входит в состав так называемого "сухопутного маршрута" до острова, который стал возможен благодаря строительству новой дороги от села Великая Губа протяженностью 31,3 км. От берега Онежского озера в деревне Оятевщине Кижи отделяет 800-метровый пролив.

"Мы пошли на это решение [строительство судна] осознанно, потому что мы осуществляем сами швартовку, у нас свои причалы. В том числе мы будем перевозить наших посетителей. Это очень ответственно, но мы должны эту ответственность брать на себя",

- сказала руководитель музея-заповедника.

По словам Богдановой, в музее рассчитывают, что в ближайшей перспективе приток туристов на остров увеличится за счет автотуризма. Поездка на машине семьей может выйти дешевле, чем путешествие на теплоходе.

"Сейчас билет из Петрозаводска до острова Кижи и обратно будет стоить практически 4 тыс. рублей. Вы можете себе представить, как это дорого для семьи. Но музей не стоит на месте",

- сказала директор "Кижей".

Помимо судна на Ладожской верфи музею заказан причал для маломерных судов, где смогут швартоваться яхты.

"Мы сейчас его устанавливаем, и он будет установлен в ближайшее время - слава богу, лед сошел",

- добавила она.

О музее

Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. В составе архитектурной коллекции музея 82 памятника. Основу составляет ансамбль Кижского погоста с церковью Преображения Господня, которую венчают 22 главы.

Отдых в России,Елена Богданова,
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