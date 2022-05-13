5 мест для отдыха в Нижегородской области

В России стартует отпускной туристический сезон. В этом году особый спрос на поездки по стране, на просторах которой каждый сможет найти себе место по вкусу, кошельку и климату. Нижегородской области тоже есть что предложить туристам. Вместе с экспертами мы составили рейтинг мест, где можно провести время интересно и с пользой.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Дивеево

Нижегородская правда

Село Дивеево в Нижегородской области — центр православного паломничества.

Первое упоминание о Дивееве датируется 1559 годом, а история его неразрывно связана со Свято-Троицким Серафимо-Дивеевским монастырём.

Во второй половине XVIII века Дивеево было небольшим селом с деревянной церковью в честь Святителя Николая Чудотворца и Архидиакона Стефана. Церковь стояла на пересечении дорог, что вели в Саров. Паломники, которые шли в Саровский монастырь, останавливались на отдых у церкви. Именно здесь решила отдохнуть и сподобилась явления Божией Матери основательница Серафимо-Дивеевского монастыря Агафья Семёновна Мельгунова.

Сейчас этот монастырь является главной жемчужиной села. За ним находится Святая Канавка Царицы Небесной, пройдя по которой и прочитав молитву, можно получить исполнение заветного желания.

На территории монастыря расположены Святые источники Серафима Саровского, Святого Пантелеймона и другие. С разных уголков страны к ним съезжаются люди, которые верят в чудотворную силу этой святой воды. Над большими источниками выстроены купальни и часовни, благоустроены дорожки и сходы в воду.

Большое Болдино

На протяжении нескольких столетий село Большое Болдино принадлежало знаменитому дворянскому роду Пушкиных. Сам Александр Сергеевич бывал здесь трижды и написал около 50 своих лучших произведений.

Главная достопримечательность села — Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино». Он размещён в бывшем барском доме Пушкиных на территории усадебного парка и посвящён болдинскому периоду жизни и творчества поэта.

Комнаты на первом этаже господского дома, в которых жил поэт, остались без изменений. В самом здании воссоздана обстановка 1830 х годов.

Помимо пушкинской усадьбы можно посетить живописные парки, прогуляться по роще, заглянуть в музей мордовской культуры и быта.

Макарьево

Нижегородская правда

Посёлок Макарьево в Лысковском районе Нижегородской области известен, прежде всего, Свято-Троицким Макарьевским Желтоводским монастырём. Он имеет непростую историю – вокруг обители не раз разворачивались различные драматичные события.

Монастырь основал в 1435 году преподобный Макарий на берегу Жёлтого озера. Со временем Волга, меняя свое русло, поглотила озеро, и монастырь оказался на волжском берегу. Уже через 5 лет поле своего основания храм был сожжен казанским ханом, и это был далеко не единственный крупный пожар в обители.

Каждый раз храм отстраивался заново – последний раз он был восстановлен в 1883 году, но уже как женский монастырь. Сейчас комплекс состоит из шести храмов и соборов окружен крепостными стенами с башнями.

Кроме того, посёлок оставил след в истории как знаменитая торговая площадка. С 1641 по 1816 годы здесь действовала крупнейшая в России Макарьевская ярмарка. Для защиты монастыря и ярмарки вокруг была построена крепостная стена. После сильнейшего пожара, когда сгорели все ярмарочные постройки, ярмарка была перенесена в Нижний Новгород.

Городец

Один из самых древних городов на средней Волге — Городец. Он старше Нижнего Новгорода — история города берёт начало в 1171 году. Именно тогда Городец впервые упоминается в летописях, но многие учёные считают, что поселение возникло гораздо раньше.

Городец известен не только своей древностью, но и как центр народных промыслов и город-музей. В исторической его части расположен «Музейный квартал», где воссоздана атмосфера купеческого села XIX века. Здесь каждый дом является объектом культурного наследия.

В самом начале квартала в бывшем доме купца С. Ф. Тряпкина разместился музей «Городецкий пряник». Печатный пряник – один из самых старинных промыслов Городца.

В стариной усадьбе купца Гришаева находится музей самоваров, коллекция которого насчитывает более 500 образцов.

Еще одна достопримечательность Городца – «Город мастеров». Это уникальный комплекс сооружений, по которому можно проследить развитие деревянного зодчества Нижегородской области в 16 – 19 веках. Здесь можно увидеть и роскошный княжеский терем, и крестьянскую избу. Внутри – экспозиции и мастерские, посвященные народным художественным промыслам Городецкого района: золотной вышивке, глиняной игрушке и, конечно, знаменитой городецкой росписи, появившейся здесь в XIX веке.

Чкаловск

Ещё один город в Нижегородской области, который имеет очень древнюю историю.

Чкаловск возник в XII веке и тогда носил называние Василева Слобода. После того как легендарный лётчик-испытатель, Герой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов в 1937 году совершил свой рекордный перелёт через Северный полюс, посёлок Василёво было переименован в честь знаменитого земляка в Чкаловск.

Здесь расположен Музейный квартал «Русские крылья», в который вошёл мемориальный музей Валерия Чкалова и новый современный интерактивный Музей скоростей, посвященный конструктору судов на подводных крыльях Ростиславу Алексееву.

Рядом с Чкаловском, на реке Троца находилась испытательная база Конструкторского бюро и аэродром. Ростислав Алексеев проводил здесь много времени за работой. В музее представлены личные вещи, фотографии, документы Алексеева, модели и макеты его изобретений.

Мнение эксперта: Анна Вингурт, организатор экскурсий:

«Одним из лидеров среди туристических объектов региона в этом сезоне станет Стрелка в Нижнем Новгороде. Все усилия привлечь внимание к месту слияния Оки и Волги не пропали даром: каждый день сюда приходят гости города. На том самом мысе устроен амфитеатр, где можно присесть и полюбоваться речными просторами, обеими равнинными реками. Огромные буквы «СТРЕЛКА» стали отличной фотозоной, здесь много фотографируются для соцсетей. Невероятная по своей красоте панорама города на правом берегу Волги.

Среди туробъектов Нижегородской области точно такая же тенденция: широкое природное пространство, свободное дыхание, красивые пейзажи. Минимум тесных помещений и ограничений. Поэтому интерес сейчас очень большой именно к природным экскурсиям. Керженский заповедник в Борском районе, деревня Мериново (родина семёновской матрёшки) на излучине реки Керженец в Семёновском районе, озеро Светлояр со своими легендами, преданиями, возможностью искупаться в заповедном месте и весь Природный парк «Воскресенское Поветлужье», экскурсии на ферму в деревне Шишенино Воскресенского района.