Опасен ли для туристов вирус, убивающий дельфинов в Черном море

В Крыму и Краснодарском крае курортный сезон начался с массовой гибели дельфинов. Экологи назвали смертельный вирус. «ФедералПресс» выяснил, опасен ли он для человека и можно ли купаться в Черном море.

«Специалисты полагают, что дельфины заражены морбилливирусной инфекцией», – говорит эколог Жора Каваносян, комментируя гибель в Крыму.

В Сочи ситуация повторяется: такой высокой смертностидельфинов не наблюдалось четыре года. Директор Центра спасения дельфинов Татьяна Белей предполагает, что гибель может наступать из-за различных инфекций, возможно, вируса или рыболовных сетей.

Морбилливирусная инфекция – болезнь морских млекопитающих, человеку она не страшна. Новый штамм смертельного вируса был обнаружен в 2021 году у малайзийских дельфинов, которые начали выбрасываться на берег, об этом сообщал журнал Scientific Reports.

Однако, несмотря на то, что для человека не представляет угрозы морбилливирусная инфекция, есть мясо больных дельфинов опасно, отмечает Жора Каваносян. Ранее по интернету распространялся снимок, на котором люди едят дельфина в Анапе.

«Теоретически последствий поедания мяса зараженных дельфинов быть не должно, но все мы помним, как развивались события после употребления в пищу зараженных летучих мышей в Ухане», – напоминаетэколог.