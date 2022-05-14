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30 минут назад

Черное или Каспийское море — куда лучше ехать, плюсы и минусы

Мира Маркина

Российские туристы присматриваются к разным отечественным вариантам морского отдыха. Помимо ежегодного хита — курортов Краснодарского края и побережья Черного моря — путешественники интересуются курортами Каспийского моря. Его воды омывают юго-восток Астраханской области и Калмыкии и восток Дагестана. Куда лучше отправиться отдыхать этим летом? Разбираем плюсы и минусы.

Черное или Каспийское море — плюсы и минусы
Фото: unsplash.comunsplash.com

Черное море

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Курорты Черного моря ежегодно готовы принимать туристов — как в высокий, так и в низкий сезон.

unsplash.com

Плюсы

Инфраструктура. Прибережные города полностью оборудованы для туристов. Приезжие могут выбирать из разнообразия отелей, хостелов и гостиниц; ресторанов и кафе; аквапарков или натуральных пляжей.

Развлечения. На Черном море масса развлечений для семей с детьми: парки аттракционов, зоопарки, театры. Для взрослых в Сочи и Краснодаре работают концертные залы, вечеринки и рестораны. В сезон на курортах Черного моря регулярно гастролируют артисты, комики и театральные труппы.

Минусы

Загруженность. С июня по сентябрь на пляже не протолкнуться. Прибережные города довольно небольшие, а потому в магазинах и развлекательных местах очереди, а на улицах — пробки.

Цены. В Сочи, Анапе, Геленджике огромный спрос на услуги, и хозяева квартир, продавцы и гиды этим пользуются. Они могут поднять цены в 2-3 раза и все равно получить клиентов.

Каспийское море

Курорты Каспийского моря не получили такого развития, как курорты Черного моря. Однако до распада СССР в российской части Прикаспия регулярно отдыхали пионеры, пенсионеры и многодетные семьи.

unsplash.com

Плюсы

Неизбитые места. Черноморские курорты прекрасны, но очень уж популярны. Зато мало кто может похвастаться тем, что отдыхал летом в Калмыкии или Дагестане. Про эти субъекты России почти не думают, размышляя о морском отдыхе. Поэтому и туристов в Прикаспии намного меньше.

Культура. В Калмыкии исповедуют буддизм, в Дагестане — ислам. Архитектура, религиозные и культурные памятники, еда и общение с местными жителями — то, что точно разнообразит круглосуточные посиделки на пляже.

Минусы

Инфраструктура. Тем, кто отдыхал на Черном море, курорты Каспийского моря покажутся менее обустроенными и комфортными. Впрочем, на вкус и цвет.

Выводы

Каждый курорт хорош по-своему. Если вы хотите традиционного и спокойного отдыха с семьей, выбирайте Черное море. Если сердце готово к приключениям — Каспийское в вашем распоряжении.

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