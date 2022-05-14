5 мест, где можно узнать историю русской матрешки

Расписная кукла появилась в конце XIX века: этот период отмечен волной интереса к русскому народному творчеству. Матрешки стали неофициальным символом страны. В сувенирных лавках продаются куклы не только с девичьими лицами, но и лицами президентов, глав государств и знаменитостей. «Рамблер» советует пять мест, где можно подобней узнать об истории народной куклы.

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Музей русской матрешки, Сергиев Посад, Московская область

1-ой Ударной Армии, 2

Музей находится в Сергиевом Посаде — старинном городе в 75 км от Москвы, который известен благодаря Троице-Сергиевой лавре. На сайте музея написано, что «Сергиево-Посадский музей является обладателем одного из лучших собраний матрёшек из разных уголков России». Экскурсоводы познакомят с историей русской игрушки и ее разновидностями в разных регионах страны. Доступны экскурсии для групп от 20 человек, стоимость для группы — от 3200 рублей.

Музей матрешки, Санкт-Петербург

Итальянская ул., 6

В коллекции музея находятся более 700 игрушек. Главное преимущество музея перед остальными — возможность сделать матрешку своими руками. Для взрослых доступны мастер-классы по росписи и изготовлению игрушек на заказ; для детей — квесты и игры. Вход — бесплатный, платить только за мастер-класс или квест.

Музей матрешки и традиционной игрушки, г. Семенов, Нижегородская область

ул. Чернышевского, 1а

Небольшой музей в Нижегородской области содержит около 1000 экспонатов из разных эпох и стран. Посетители познакомятся с игрушками с росписью Сергиев-Посадской, Полхов-Майданской, Нолинской школ, а также шедеврами японских и корейских мастеров.

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Музей матрешки, г. Нолинск, Кировская область

ул. Ленина, 30

В Нолинске действует одно из основных предприятий народных художественных промыслов Кировской области. В музее представлены майдановская, семеновская, сергиево-посадская, архангельская матрешки, а центральное место в экспозиции заняла вятская матрешка 60-х годов XX века.

Туринский краеведческий музей, г. Туринск, Свердловская область

ул. Ленина, 2

В музее «одного из первых сибирских городов», как называет себя Туринск, представлены старинные изделия в технике урало-сибирской росписи. Здесь можно увидеть знаменитые туринские матрешки — куклу с круглым лицом и огромными распахнутыми глазами.