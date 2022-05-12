Стало ли в Сочи больше туристов

«Количество обслуженных пассажиров с 30 апреля по 10 мая составило более 328 тыс. человек», – сообщили в международном аэропорту Сочи. Это на 10 % меньше результатов 2021 года.

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Эксперты отмечают, что результаты все равно высокие. В среднем рейсы были загружены на 83 %. Снижение трафика в мае объясняется плохой погодой.

На внутренних направлениях пассажиропоток составил 293 тысячи 631 человек, чаще аэропортом Сочи пользовались пассажиры, которых интересовали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск. Пассажиропоток за пределы России через аэропорт Сочи составил 34,9 тысячи человек. Летали в Ереван, Стамбул, Бодрум.