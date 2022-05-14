Почему нельзя ездить “дикарем” по России

Отдых “дикарем” довольно популярен у жителей нашей страны. Как правило, так называют путешествие, в котором нет заранее запланированного маршрута, не снят отель или комната, а также нет обратных билетов. В сезон в России отдыхать таким образом может быть довольно опасно. В материале “Рамблера” — о том, почему так делать нельзя.

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Вы можете остаться без жилья

Если вы не забронировали жилье заранее, и у вас нет с собой палатки для того, чтобы переночевать в кемпинге, вы можете просто остаться на улице. Дело в том, что в последние несколько лет спрос на туры по курортам России очень большой. В большинстве популярных курортных городов не остается мест, все забронировано заранее. Если вы планируете поехать на российский юг этим летом, то есть вероятность того, что несколько ночей вы проведете в поисках жилья. Поэтому лучше не рисковать и бронировать все заранее.

Велика вероятность обмана

К “дикарям” отельеры и хозяев гостиниц относятся со скептицизмом. Если при бронировании на сайте вы видите точную сумму, которая выйдет у вас за ночь, и планируете свой бюджет, то при внезапном бронировании существует риск быть обманутым. Люди видят, что человеку некуда идти, и называют заоблачные суммы, которые берут из головы, при этом не заключают договор и не регистрируют проживающего человека.

Много запрещенных мест для кемпинга

В России организовывать кемпинг можно не везде. Многие путешествуют “дикарями” с палатками и уверены, что ее можно разбить в любом парке или лесу. На самом деле, это не так. Во многих курортных городах кемпинги и вовсе запрещены. Если вы точно не знаете, можно ли разбивать палатку, то лучше не рисковать, иначе можно получить штраф.

Отсутствие экстренных служб