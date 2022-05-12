Как выглядит “провал”, притягивающий туристов со всей России

Гору Машук под Пятигорском опоясывает красивая аллея. Она ведет к месту, которое когда-то было связано со страшной легендой. Над входом в небольшую, слабо освещенную пещеру читается надпись: “Провалъ”. Сегодня “Рамблер” расскажет, где искать культовую достопримечательность и кому ее посещение действительно может показаться провалом.

Фото: Riadchikova/wikimedia.org Riadchikova/wikimedia.org

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Провал – пещерное озеро. Оно находится на юго-восточном склоне горы Машук. Добраться до него можно как на автобусе (по маршруту №1) и такси, так и пешком, прогуливаясь по бульвару Гагарина.

Если вы выберете второй вариант, рекомендуем предварительно изучить карту достопримечательностей, которые есть в окрестностях пещерного озера. Так вам удастся охватить больше популярных в Пятигорске точек.

История места

Согласно легенде, в пропасти провальской пещеры жил огнедышащий дракон. Чудовище было кровожадным и жестоким. По ночам дракон отправлялся на поиски отставших путников, чтобы полакомиться ими в своей укромной пещере. Поэтому местные жители боялись приближаться к Машуку.

Есть и более официальная версия происхождения пятигорской достопримечательности. В 1773 году академик Иоганн-Антон Гильденштедт путешествовал по Кавказу и добрался "до глубокой перпендикулярной пещеры в форме воронки", на дне которой была вода. Местность он описал, но тогда она никого не заинтересовала.

В 30-е годы XIX века о необыкновенном местечке узнал князь Голицын. Тогда зодчие Бернардацци соорудили по замыслу и на его средства прочный дощатый помост над озером. Там часто играли концерты “над бездной”, устраивали танцы, а самые смелые посетители могли опуститься в воронку в специальной корзине.

Олег Мар/wikimedia.org

Однако всего за четыре года помост пришел в негодность, и в 1841 году его разобрали.

Интерес к пещере возник вновь после исследования минеральных источников (в 1856 году). Тогда выяснилось, что углекисло-серная вода может быть целебной. На средства миллионера и мецената Лазарика к подземному озеру пробили тоннель длиной 47 метров. Желая подтвердить или опровергнуть слухи о целебных свойствах купания в провальном озере, жители Пятигорска устремились туда. Для водных процедур соорудили плавучую деревянную купальню.

Однако уже в 1880 году купание в Провале полностью прекратили. Вероятнее всего, из-за высокой концентрации сероводорода. Озеро стало достопримечательностью.

Кстати, глубина Провала – 11 метров. Диаметр озера составляет 15 метров (в последнее время оно сильно мелеет). Температура воды в Провале колеблется от 26 до 42 градусов по Цельсию. Поэтому неудивительно, что ранее его использовали как популярное место для купания.

В середине 50-х годов прошлого века тоннель к Провалу укрепили мощной опорной стеной, а по обе стороны входа установили скульптуры львов авторства пятигорской художницы.

В 1998 году место торжественно освятили. Сейчас на одной из стен воронки помещен образ Богородицы – мозаичная икона "Всех скорбящих радость".

Особенности посещения

Если вы поищете фотографии озера, то наверняка найдете снимки, где его вода ярко голубого цвета. Поверхность Провала покрыта пузырьками, образующимися в результате испарения сероводорода. Высокое содержание этого элемента обуславливает бирюзовый цвет воды, а также невыносимый запах, который стоит в пещере. Поэтому находиться долго у озера не рекомендуется.

личный архив