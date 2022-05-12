Почему туристам не нравится Каспийское море

При выборе отдыха в России туристы чаще всего выбирают Черное или Азовское море, но в нашей стране есть еще и Каспийское. Несмотря на то, что летом там тоже тепло и можно купаться, путешественники редко выбирают этот регион для летнего отпуска. В материале “Рамблера” — о том, почему туристам не нравится отдыхать на Каспийском море.

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Неразвитая инфраструктуры

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Многие жители России специально копят деньги на отпуск летом, чтобы хорошо отдохнуть от трудовых будней. Они ждут хорошего сервиса, развитой инфраструктуры, интересных экскурсий и кафе на пляже. Всего этого на курортах Каспийского моря не найти. Это произошло из-за того, что во времена СССР большие деньги были вложены в развитие туризма на побережье Черного моря. Из-за этого большинство санаториев и отелей с оборудованными пляжами сейчас располагается там. Вложения в туристическую инфраструктуру Каспийского моря посчитали нецелесообразным, поэтому найти хорошие гостиницы у моря там практически невозможно.

Часто в некоторых городах случаются перебои с водой, существует проблема и с сервисом, например, вызвать такси с первого раза у вас вряд ли получится.

Загрязнения воды

Ежегодно ведомства публикуют предупреждения об опасности купания в Каспийском море. Одной из главных причин загрязнения водоема считается нефть. Экологи говорят, что с каждым годом загрязнения отражаются не только на людях, но и на морских обитателях, например, уменьшается популяция осетра и тюленей.

В воде часто находят большое количество микроорганизмов, которые могут стать возбудителями опасных заболеваний. Все это происходит в курортный сезон. Этим возмущены и местные жители, и туристы, которые планируют отдохнуть и искупаться в море.

Климат

Дело в том, что климат на курортах Каспийского моря сильно отличается, например, от Черного. В июле и августе температура в приморских городах не опускается ниже 28 градусов по Цельсию. Что происходит днем, нетрудно догадаться. Именно поэтому взрослые люди, имеющие проблем с сердцем и сосудами, стараются избегать посещение этих мест.