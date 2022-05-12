Почему туристам не нравится Каспийское море

При выборе отдыха в России туристы чаще всего выбирают Черное или Азовское море, но в нашей стране есть еще и Каспийское. Несмотря на то, что летом там тоже тепло и можно купаться, путешественники редко выбирают этот регион для летнего отпуска. В материале “Рамблера” — о том, почему туристам не нравится отдыхать на Каспийском море.
Многие жители России специально копят деньги на отпуск летом, чтобы хорошо отдохнуть от трудовых будней. Они ждут хорошего сервиса, развитой инфраструктуры, интересных экскурсий и кафе на пляже. Всего этого на курортах Каспийского моря не найти. Это произошло из-за того, что во времена СССР большие деньги были вложены в развитие туризма на побережье Черного моря. Из-за этого большинство санаториев и отелей с оборудованными пляжами сейчас располагается там. Вложения в туристическую инфраструктуру Каспийского моря посчитали нецелесообразным, поэтому найти хорошие гостиницы у моря там практически невозможно.
Часто в некоторых городах случаются перебои с водой, существует проблема и с сервисом, например, вызвать такси с первого раза у вас вряд ли получится.
Ежегодно ведомства публикуют предупреждения об опасности купания в Каспийском море. Одной из главных причин загрязнения водоема считается нефть. Экологи говорят, что с каждым годом загрязнения отражаются не только на людях, но и на морских обитателях, например, уменьшается популяция осетра и тюленей.
В воде часто находят большое количество микроорганизмов, которые могут стать возбудителями опасных заболеваний. Все это происходит в курортный сезон. Этим возмущены и местные жители, и туристы, которые планируют отдохнуть и искупаться в море.
Дело в том, что климат на курортах Каспийского моря сильно отличается, например, от Черного. В июле и августе температура в приморских городах не опускается ниже 28 градусов по Цельсию. Что происходит днем, нетрудно догадаться. Именно поэтому взрослые люди, имеющие проблем с сердцем и сосудами, стараются избегать посещение этих мест.
Из-за влажного и жаркого климата в этом регионе довольно много насекомых. Особенно это касается комаров, от которых не спасают никакие средства. Больше всего их в летний сезон отпусков, поэтому туристам приходится отказываться от ночных развлечений.